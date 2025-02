Anca Serea a împlinit 44 de ani! Cum arăta în ziua în care s-a căsătorit cu Adrian Sînă. Solistul, mesaj emoționant pentru soția lui: „Ești inima familiei noastre”

Anca Serea a împlinit duminică, 2 februarie, 44 de ani. Soțul ei, artistul Adrian Sînă, i-a făcut o urare emoționantă pe rețelele sociale. Cu această ocazie, vă invităm să facem o călătorie în timp, în ziua în care fosta prezentatoare TV și solistul de la Akcent s-au căsătorit.

Anca Serea a împlinit 44 de ani! Cum arăta în ziua în care s-a căsătorit cu Adrian Sînă

Anca Serea și-a sărbătorit aniversarea de 44 de ani weekendul trecut. Cu această ocazie, soțul fostei prezentatoare de televiziune a scris câteva rânduri emoționante în mediul online, în dreptul mai multor imagini cu el și cu mama copiilor lui.

„La mulți ani, iubirea mea! Ești lumina din fiecare zi, inima familiei noastre. Îți mulțumesc pentru dragostea, răbdarea și frumusețea pe care le aduci în viața mea. Fiecare clipă alături de tine este un dar neprețuit. Să ai un an plin de bucurii, momente speciale și zâmbete sincere, la fel de frumoase ca tine. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte și sunt recunoscător pentru tot ce împărtășim împreună”, a scris Adrian Sînă (47 de ani) pe Instagram.

Cum arătau Anca Serea și Adrian Sînăîn ziua în care s-au căsătorit

Anca Serea și Adrian Sînă și-au unit destinele în noiembrie 2015. Cununia lor civilă a avut loc pe 6 noiembrie, la primăria sectorului 3, în prezența familiei și prietenilor. De la eveniment nu au lipsit nici copiii perechii. La acea vreme, Anca îi avea pe David și Sarah, copiii săi din fostul mariaj cu regretatul om de afaceri Filip Poplingher, dar și pe Noah și Ava, primii doi copii cu actualul ei soț. Ulterior, Anca a mai adus pe lume încă doi copii, pe Moise și Leah.

Cununia religioasă dintre Anca Serea și Adrian Sînă a avut loc la Biserica Cașin din Capitală. Fosta prezentatoare de la Prima TV a optat pentru o rochie din organza și mătase, cu un singur umăr, talia marcată și un șliț pe mijloc.

„Adi mi-a scos jarteaua cu dinții. Mi-a pupat picioarele.”

La petrecere, valsul mirilor a început în doi, după, Anca și Adrian au dansat cu copiii lor, care li s-au alăturat pe ring. La un moment dat, mireasa a fost furată, iar solistul a recuperat-o cântând o piesă și făcându-i declarații de dragoste. Punctul culminant al serii a fost cel cu jarteaua. Pe melodia „You can leave your hat on” a lui Joe Cocker, mirele s-a descurcat excelent, prestația lui fiind apreciată de invitați.

„Adi mi-a scos jarteaua cu dinții. Mi-a desfăcut sandalele, mi-a pupat picioarele. Am respectat tradițiile cu aruncatul buchetului și am purtat basma. Au fost momente superbe. Am plâns de fericire”, declara Anca Serea în 2015, pentru Libertatea.ro.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

