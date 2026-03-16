Vedeta care a decis să se mute definitiv în Dubai, înainte cu câteva zile să izbucnească războiul din Orientul Mijlociu: „În fiecare dimineață mă trezesc…”

O vedetă de la noi a luat decizia de a se muta în Dubai cu doar câteva zile înainte ca războiul dintre SUA-Israel și Iran să izbucnească. Este vorba despre cunoscuta Malvina Cservenschi. Surprinzător este că vedeta nu regretă deloc decizia, ci dimpotrivă.

Malvina Cserveschi s-a mutat în Dubai înainte de conflictul din Orientul Mijlociu

Malvina Cservenschi este una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România. Vedeta s-a retras din televiziune și s-a concentrat pe propriile afaceri. Ea are o afacere cu bijuterii și acum dorește să își extindă succes și peste hotare.

Pentru asta, ea s-a îndreptat către Dubai, unde are în plan extinderea portofoliului. Cu toate acestea, ea s-a mutat în Dubai chiar înainte să izbucnească conflictul din Orientul Mijlociu.

În urmă cu o lună, Malvina s-a mutat în Dubai, lăsând viața din România în urmă pentru moment. Viața ei în Emirate a fost o decizie luată pe baza afacerilor pe care le are, dar și un risc pe care și l-a asumat pe deplin. Acum, vedeta vrea să își extindă afacerea și își așteaptă mobilierul din România. Momentan, ea se concentrează pe recrutarea oamenilor pentru a își forma noua echipă.

„A trecut o lună de când m-am mutat în Dubai cu o misiune clară. Aici locuiesc, aici este biroul meu și tot aici merg la sală. De aici rămân conectată cu echipa mea, cu familia și cu prietenii, în timp ce reconstruiesc strategia, recrutez o nouă echipă și aștept ca mobilierul care călătorește peste mare să ajungă în siguranță”, a transmis Malvina Cservenschi, pe Facebook.

Ce provocări are de înfruntat vedeta

Malvina este o femeie frumoasă, inteligentă și de succes. Mai mult, ea este și curajoasă și recunoaște că are parte de multe provocări odată cu decizia de a se muta în Dubai.

Antreprenoarea spune că mereu găsește soluții pentru a realiza ceea ce și-a propus, așa că fiecare zi este o oportunitate pentru ea. Cât despre războiul din apropiere, Malvina nu a vorbit prea multe. Încearcă să se concentreze pe afacerile sale și să fie optimistă.

„În fiecare dimineață mă trezesc cu multe gânduri în minte, dar unul rămâne constant: să continui să merg înainte și să transform fiecare provocare într-o oportunitate”, a adăugat fosta prezentatoare TV.

