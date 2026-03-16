Cum arată viața Teodorei după ce a învins cancerul. Fiica lui Meme Stoica are reguli clare în alimentație: „Pui, găină și curcan doar de țară”

Teodora Stoica a trecut printr-o cumpănă extraordinar de mare. Ea a aflat că suferă de o formă de cancer agresivă, cu metastaze în mai multe părți ale corpului. A reușit să se vindece și acum și-a schimbat complet stilul de viață. Cum se simte și cum arată o zi din viața ei acum? Iată detalii.

Fiica lui Meme Stoica, viața după ce a învins cancerul. Ce mănâncă acum și cum i s-a schimbat viața

Teodora Stoica a aflat la 24 de ani că are cancer cu metastaze la plămâni și la coloane. Tânăra nu a făcut chimioterapie și nu a recurs la tratamente agresive, pentru că nu a fost nevoie.

Citește și: Teodora, fiica lui Meme Stoica, despre lupta cu cancerul, la doar 24 de ani: „Mi-a fost frică să nu mor” / Video

A suferit o operație și a reușit să scape de cancer, însă viața i s-a schimbat complet de atunci. În prezent, Teodora are 31 de ani și are o alimentație curată, practică casting și este dependentă de sport.

Mănâncă doar carne din surse sigure și dacă nu reușește să mănânce curat, preferă să facă casting.

„De obicei, dimineața îmi fac o salată, guacamole mănânc tot timpul. Mănânc carne, dar numai dacă este din surse sigure. Îmi iau carnea de vită de pe un site anume, puiul și găina de țară, curcanul la fel. Eu mănânc la fel ca și copiii: piept de pui fără grăsime.

Țin și fasting de mulți ani. Rezist mult. Ultima dată am făcut aproape cinci zile. Dar, nu recomand. Am luat-o treptat, am început cu 20 de ore, apoi 24, apoi 36 și tot așa”, a povestit fiica lui Meme Stoica pentru Click!.

Ea a povestit că nu a reușit să țină postul Paștelui decât miercurea și vinerea. Tânăra spune că are o relație foarte apropiată cu Dumnezeu și în fiecare zi se roagă.

De asemenea, Teodora face sport zilnic, iar când nu reușește, se asigură că merge pe jos după fiecare masă.

Citește și: Meme Stoica, mărturisiri dureroase despre lupta fiicei sale cu cancerul. „S-a îmbolnăvit că am fost arestat! Mă rugam la Dumnezeu să mă ia!”

Dacă sunt aici acum, asta se datorează numai lui Dumnezeu! M-am rugat foarte mult în clipele acelea și mă rog în fiecare zi și vorbesc cu El (…) După câinele meu, care e pe primul loc, urmează sportul în viața mea. Nu l-am luat acum cu mine că e prea mare agitație aici și îl stresez. L-am lăsat singur acasă.

Nu pot să spun că merg zilnic să fac sport, dar mă mișc. Când nu fac sală, pilates, sau înot merg foarte mult pe jos. Și, după fiecare masă, merg minim un sfert de oră”, a povestit ea.

A avut metastaze la plămân, coloană și os

Teodora a vorbit despre faptul că a aflat că suferă de cancer în stadiu avansat pe când avea 24 de ani. Ea a povestit că a fost o lovitură extrem de grea, mai ales că nici nu a înțeles inițial despre ce este vorba.

„Am aflat după operație, adică trebuia să-mi scot tiroida și credeam că nodulul e benign în urma puncției, dar nu era. N-am putut să procesez. Am plecat din spital, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Noroc că erau cei din jur care mi-au explicat pur și simplu ești în stare de șoc și nu mai înțelegi ce ți se spune.

Citește și: Cum arată Teodora, fiica lui Meme Stoica

Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană, la os. Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri. În primul rând m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur și după ce că treci prin ceva de genul cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari ok pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an”, a povestit vedeta, la un moment da.

