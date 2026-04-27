Jade Kops, influenceriță olandeză în vârstă de 19 ani, a pierdut lupta cu rabdomiosarcomul, o boală extrem de rară. Diagnosticată la doar 14 ani, ea a devenit o voce puternică pentru conștientizarea cancerului infantil.

Jade Kops a murit la 19 ani

Jade Kops, tânăra influenceriță din Olanda, s-a stins din viață la doar 19 ani, după o luptă curajoasă cu o boală rară. Povestea ei de viață și lupta împotriva rabdomiosarcomului au inspirat sute de mii de oameni, iar moștenirea ei continuă să trăiască prin mesajele de speranță pe care le-a lăsat în urmă.

Diagnosticul de rabdomiosarcom, o formă rară de cancer care afectează de obicei copiii sub 10 ani, a venit ca un șoc pentru Jade la doar 14 ani. În ciuda acestuia, ea a devenit o voce puternică pentru conștientizarea cancerului infantil, împărtășindu-și poveștile și gândurile cu cei peste 450.000 de urmăritori pe Instagram.

Anunțul trist al morții sale, survenite pe 27 aprilie 2026, a fost făcut de către familia Kops printr-o postare emoționantă în mediul online: „Profund îndurerați și incredibil de mândri de curajoasa noastră fiică și soră, dorim să vă anunțăm că Jade a decedat în această dimineață, la ora 5.50, în prezența noastră. Rămas-bunul și înmormântarea lui Jade vor avea loc în privat”.

Ultimele mesaje ale influenceriței

Doar cu două săptămâni înainte de deceda, Jade Kops a scris pe rețelele sociale despre starea ei tot mai precară și despre „tumora enervantă” din gât care îi făcea viața un calvar.

„Simptomele se intensifică, iar în consecință, starea mea se degradează rapid. Lucruri care înainte erau ușoare acum necesită efort sau sunt complet imposibile. Zilele mi le petrec în pat, conectată la patru pompe de medicamente. În fiecare noapte îmi este teamă că nu mă voi mai trezi dimineața”, a scris influencerița, citată de People.

Cu toate acestea, Jade Kops a continuat să lupte, împărtășind emoții și gânduri cu comunitatea ei.

Într-un alt mesaj, influencerița a scris: „Din cauza ta, sunt mai aproape de moarte în fiecare zi, dar nu vreau să plec încă. Vreau să mai rămân puțin aici. Să rămân puțin mai mult, să simt puțin mai mult și să fiu aproape de oamenii pe care îi iubesc puțin mai mult. Așa că, dacă nu pleci, dar rămâi… te rog încetinește. Dă-mi timp. Încă sunt fericită și nu sunt deloc pregătită să plec”.

Pe lângă prezența sa online, Jade Kops a scris și o carte de succes intitulată ”Voor Altijd Jong” („Pentru totdeauna tânăr”), în care și-a povestit experiențele și a transmis un mesaj profund despre viață, iubire și speranță.

Deși înmormântarea tinerei va avea loc într-un cadru privat, familia a anunțat organizarea unei adunări speciale pe 1 mai, dedicată fanilor și celor care au fost inspirați de povestea influenceriței.

