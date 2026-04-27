Gabriela Cristea, diagnoticul care i-a schimbat viața. Cum și-a recâștigat vedeta sănătatea: „Timp de mulți ani am purtat o mască”

Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziunea românească, a decis să se deschidă complet în fața publicului său, dezvăluind lupta personală cu o boală care i-a schimbat complet viața. Într-un moment de sinceritate rară, vedeta a povestit despre diagnosticarea cu obezitate și prediabet, o experiență care a obligat-o să își reevalueze prioritățile și să adopte schimbări drastice pentru a-și recâștiga sănătatea.

Gabriela Cristea, diagnosticul care a făcut-o să își schimbe viața

Gabriela Cristea a dezvăluit motivul din spatele schimbării sale de look. Vedeta a slăbit aproape 30 de kilograme, iar acum a mărturisit că a făcut acest lucru din cauza unui diagnostic dur primit din partea medicilor.

„Bun găsit, dragilor! Sunt Gabriela Cristea și timp de mulți ani am purtat o mască. Masca femeii mereu zâmbitoare, mereu aranjate, pe care voi o vedeați la televizor, dar în spatele acelei imagini, în oglinda mea de acasă, adevărul era altul. Astăzi încep acest proiect nou cu o mărturisire pe care nu am mai făcut-o niciodată”, a mărturisit vedeta în deschiderea propriului podcast.

În iunie 2025, Gabriela Cristea a fost diagnosticată cu obezitate gradul I, o afecțiune care i-a afectat sănătatea fizică și emoțională.

„Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm”, a explicat ea.

Citește și: ADDA și Cătălin Rizea, detalii neștiute despre relația lor: „Fiecare zi e o aventură. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă!” Ce o deranjează pe artistă la soțul ei

Citește și: Valentin Sanfira, mesaj tranșant pentru cei care își dau cu părerea despre viața lui personală, după divorțul de Codruța Filip: „Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo”

Podcastul, o formă de terapie pentru vedetă

După ani în care a fost un simbol al eleganței pe ecranele din România, Gabriela Cristea a ales să facă o pauză de la televiziune pentru a se concentra pe sănătatea sa și pe noi proiecte personale. Lansarea unui podcast a devenit nu doar un mod de a comunica cu fanii, ci și o formă de terapie pentru vedetă.

În primul episod, Gabriela Cristea a invitat-o pe prietena sa apropiată, cea care i-a fost alături în cele mai grele momente.

„În cea mai neagră perioadă a mea, un om care îmi cunoaște sufletul de peste 25 de ani mi-a spus așa: «Dacă nu o faci pentru tine, fă-o pentru mine. Mergi la medic». Ea este prietena mea pe care am sunat-o plângând de Crăciun ca să îi mulțumesc pentru că am simțit că mi-a salvat viața”, a mărturisit vedeta.

Citește și: Valentina Pelinel, dezvăluiri rare despre ritualurile de înfrumusețare ale lui Cristi Borcea. „Este un bărbat foarte îngrijit!”

Citește și: Motivul pentru care Ilona Brezoianu nu a alăptat. Mesajul actriței pentru cei care au criticat-o

Familia a jucat un rol esențial în drumul spre sănătate al Gabrielei Cristea

În ciuda dificultăților, Gabriela a avut norocul de a avea alături oameni care au încurajat-o să lupte pentru sănătatea ei. Prietena sa, care a reușit să slăbească aproape 70 de kilograme, a fost un exemplu și un sprijin constant.

Familia a jucat, de asemenea, un rol esențial, oferindu-i suportul emoțional de care avea nevoie.

„Am înțeles în sfârșit că obezitatea este o afecțiune care are nevoie de știință, nu doar de voință. Familia mea a fost lângă mine necondiționat, dar nu aș fi ajuns aici, la acest decor elegant și la cele peste 30 de kilograme pierdute fără sprijinul lor”, a mai spus Gabriela Cristea în primul episod al podcastului ei.

Vedeta speră că mărturisirile ei vor încuraja alte femei să își ia sănătatea în propriile mâini și să ceară ajutor atunci când au nevoie: „Dacă eu am putut, oricine poate. Este nevoie doar de curaj să faci primul pas”.

