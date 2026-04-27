Campioana paralimpică Jessica Long și soțul ei, Lucas Winters, urmează să devină părinți pentru prima dată. Sportiva va avea doi băieți gemeni, care urmează să vină pe lume în luna august.

Jessica Long este însărcinată

Familia Jessicăi Long se mărește! Multipla campioană paralimpică în vârstă de 34 de ani a dezvăluit că urmează să devină mamă pentru prima dată, așteptând gemeni împreună cu soțul ei, Lucas Winters.

„Am aflat la începutul lunii decembrie, într-o dimineață obișnuită”, a povestit Jessica Long pentru People.

„M-am trezit și, dintr-un impuls, am făcut un test. Sincer, nu mă așteptam deloc să fie pozitiv”, a completat ea.

Momentul emoționant a continuat când Lucas, plecat la o obișnuită vizită la cafenea, s-a întors acasă.

„L-am surprins cu vestea. Ne-am îmbrățișat, el a plâns. A fost un moment unic”, își amintește Jessica Long, regretând că, din emoție, nu a înregistrat momentul cu telefonul.

Sportiva a simțit că va avea gemeni

Încă de la început, Jessica Long a bănuit că ar putea fi vorba despre gemeni.

„Le spuneam tuturor, chiar dacă nimeni nu mă credea. Povestea mea cu Toyota, din reclama de la Super Bowl, dezvăluie că am fost adoptată din Rusia, iar mama mea biologică a avut gemeni după ce m-a născut pe mine”, a povestit ea.

Confirmarea oficială a venit la o programare de 13 săptămâni, lăsând cuplul într-o stare de uimire și bucurie: „Ne-am privit și am zis: «Acest lucru se întâmplă cu adevărat»”.

Pentru Jessica Long, momentele petrecute împărtășind vestea cu familia și prietenii au fost de neuitat.

„Am spus familiei despre sarcină imediat, dar vestea despre gemeni a meritat ceva special. Reacția mamei mele a fost deopotrivă amuzantă și prețioasă – e un moment pe care îl voi păstra mereu”, a povestit sportiva.

Jessica Long, despre provocările sarcinii

Perioada sarcinii nu a fost lipsită de dificultăți. Jessica Long a fost afectată de grețuri până la săptămâna 19 și a avut pofte alimentare neobișnuite, precum salate Caesar, mere și Coca-Cola.

În această perioadă, a găsit sprijin în prieteni precum Mallory Weggemann, o altă înotătoare paralimpică.

„Mallory a avut propriile ei lupte cu infertilitatea, iar acum, văzând-o cu fiica ei, este o inspirație pentru mine”, spune Jessica, completând: „Faptul că mă verifică frecvent și îmi oferă sfaturi și sprijin înseamnă enorm”.

Deși Jessica Long este una dintre cele mai cunoscute înotătoare paralimpice, având o carieră de peste 20 de ani, viitorul pare să fie definit de un nou scop: maternitatea.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit sportul meu, dar sunt entuziasmată să intru în acest nou rol de mamă, în timp ce mă pregătesc pentru ultimele mele Jocuri Paralimpice, la Los Angeles 2028”, spune ea cu emoție.

„Așteptăm cu nerăbdare plimbările în familie, timpul petrecut în apă, jocurile, învățarea și crearea unui cămin plin de iubire și sprijin”, a mai zis Jessica Long.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

