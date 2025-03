„Ești însurat? Am fete, dacă vrei să-mi fii ginere!” Dialogul surprinzător dintre Victor Ponta și Traian Băsescu la prima lor întâlnire

Victor Ponta a făcut o serie de dezvăluiri interesante în emisiunea lui Cătălin Măruță, în timpul provocării sosurilor picante. Ponta a împărtășit detalii inedite despre prima sa întâlnire cu Traian Băsescu, dezvăluind aspecte necunoscute, până acum, ale discuției cu fostul președinte al României.

Victor Ponta, detalii neștiute despre prima lui întâlnire cu Traian Băsescu

Săptămâna aceasta, Cătălin Măruță a provocat cinci politicieni aflați în cursa pentru Cotroceni să accepte testul sosurilor picante. Victor Ponta a fost prezent în emisiunea lui marți, 25 martie. Episodul a fost marcat de dezvăluiri surprinzătoare, inclusiv o poveste amuzantă despre prima întâlnire dintre Victor Ponta și Traian Băsescu.

Una dintre primele întrebări adresate lui Victor Ponta a fost legată de alegerile din 2014: „Care sunt două motive pentru care credeți că Iohannis a fost o opțiune mai bună decât dumneavoastră?”. Cu umor, fostul premier a răspuns: „Eram eu prea cârlan în 2014. Asta cu cârlanul nu e o jignire. Mi-a zis cineva: Domne, dar de ce ai zis de Simion?. Nu e o jignire și Ion Iliescu a zis despre mine că-s prea tânăr”.

Întrebat pe cine ar susține dintre contracandidați dacă nu ar candida la președinție, Victor Ponta a oferit un răspuns surprinzător: „Pe Funeriu. Mi-e simpatic, cu cât mă critică mai tare, cu atât mi-e mai drag. În plus, totuși, are ceva experiență, care e importantă. Are experiență de ministru, are experiență de viață, cred că suntem oarecum de aceeași vârstă”.

Victor Ponta a rememorat cu umor prima sa întâlnire cu fostul președinte Traian Băsescu, care a avut loc în culisele unei emisiuni de dezbateri politice. „Ne-am întâlnit la machiaj și mi-a zis – Ce băiat deștept ești! Ce îmi place! Ești însurat? Am fete, dacă vrei să-mi fii ginere!

Citeşte şi: Daciana Sârbu, dezvăluiri despre momentele de cumpănă din căsnicia cu Victor Ponta. „Eu simțeam că e ceva în neregulă!”

Citeşte şi: Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. Care ar fi fost defectele care au dus la separare: „Ușor le reduc, dar nu le-am redus de tot”

Citeşte şi: Ce relație are Victor Ponta cu copiii după divorțul de Daciana Sârbu. „Fetele îmi lipsesc în fiecare oră. Să meargă la școală și să vadă lumea!”

Citeşte şi: Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Imagini rare cu nepoții lui Traian Băsescu

M-am îndrăgostit de el la machiaj. Am zis Domne, un om extraordinar!”, a povestit Ponta, adăugând că inițial a fost impresionat de carisma lui Băsescu. Totuși, atmosfera s-a schimbat radical odată ce dezbaterea a început, iar fostul președinte nu a ezitat să-l atace.

În cadrul discuției, Ponta a fost provocat să numească două defecte personale care ar putea influența atât viața personală, cât și o eventuală funcție prezidențială. El a recunoscut: „Am mereu nevoie de noi provocări, ceea ce poate fi un defect. Și, în al doilea rând, îmi place să petrec timp cu oameni care, de fapt, nu îmi aduc nimic bun”.

Victor Ponta candidează ca independent la prezidențiale

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2025, optând să participe ca independent. Ponta își propune să aducă un „nou început” pentru România, pledând pentru naționalism economic și o autonomie mai mare în cadrul Uniunii Europene și NATO. Campania sa se concentrează pe reconstrucția încrederii între cetățeni și liderii politici, într-un context de criză politică și economică.

În cursa pentru Cotroceni, Ponta se confruntă cu o competiție diversă. Crin Antonescu, susținut de coaliția de guvernare formată din PSD, PNL și UDMR, este considerat unul dintre favoriți4. Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, candidează ca independent, mizând pe popularitatea sa urbană. Elena Lasconi, lidera USR, atrage electoratul progresist, în timp ce George Simion, reprezentantul AUR, se bazează pe retorica anti-sistem.

Alți candidați includ Daniel Funeriu, fost ministru al educației, Cristian Terheș, reprezentant al PNCR, și Lavinia Șandru, susținută de PUSL. Lista este completată de figuri mai puțin cunoscute, precum John-Ion Banu-Muscel, Silviu Predoiu și Sebastian Constantin Popescu.

Urmărește-ne pe Google News