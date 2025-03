Ioana Ginghină, despre Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorțul lor: „Era băiat rău! Mi-am învățat lecția!” Ce dezvăluiri a făcut despre fostul soț

Ioana Ginghină a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cei doi s-au despărțit în urmă cu șase ani și și-au căsătorit cu alți parteneri, dar actrița mai dă detalii din relația cu Papadopol când are ocazia.

Ioana Ginghină, despre Alexandru Papadopol: „Era băiat rău!”

Ioana Ginghină a fost zilele trecute în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a comentat subiectele zilei, dar și despre invitații emisiunii. După ce a spus câte ceva despre Anca Țurcașiu care a venit în platoul „La Măruță” împreună cu iubitul ei, Ioana Ginghină a oferit câteva detalii despre trecutul ei pe plan sentimental. Actrița se află la a treia căsnicie și este în prezent soția lui Cristi Pitulice. Din mariajul cu Alexandru Papadopol, care a durat 13 ani, Ginghină are o fiică, Ruxandra, aflată acum la vârsta adolescenței. Ioana Ginghină a mai fost căsătorită înainte să-l cunoască pe Alexandru Papadopol, pe când avea 21 de ani.

„Am avut primul soț OK, nu era de lăsat. Al doilea era băiat rău, mi-am dorit băiat rău. M-a făcut băiatul rău… Iar al treilea… am trecut iar la băiat cuminte. Mi-am învățat lecția. Mi-a luat 12 ani, dar gata”, a spus Ioana Ginghină. „Papadopol, băiat rău? Nu pare!”, a fost reacția pe care a avut-o Cătălin Măruță când a auzit-o. Apoi Măruță i-a citit un mesaj trimis pe numărul de telefon al emisiunii în care cineva a spus că Ioana încă mai suferă după Papdopol.



„Da, toată lumea zice așa. Dar mă rog… Trăiesc ei pe o altă lume. Dacă și acum se mai vede că sufăr…”, a răspuns actrița.

Cum a trecut Ioana Ginghină peste divorțul de Papadopol

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat la sfârșitul lui 2018, după 13 ani de căsnicie. După câteva luni, în primăvara lui 2019, ea l-a întâlnit pe actualul soț, Cristi Pitulice. În podcastul lui Jorge, actrița a dezvăluit cum a schimbat-o divorțul de Alexandru Papadopol.

„O experiență de genul te face foarte puternică. Nu e clișeu. Ca femeie cu un copil ai impresia că nu te vei descurca niciodată singură. Mi-a fost frică. Când a plecat Alexandru am fost sigură că o să pierd casa, nu aveam banii să plătesc jumătate de casă. Era clar, pierd tot ce-am construit în viața asta. Credeam că am casă, familie, copil și aveam senzația că am rămas eu și copilul”, a mai declarat actrița, pe YouTube.

Dar nu a durat mult și s-a pus pe picioare, rușind să-și depășească toate temerile.

„Am prins niște aripi odată cu faptul că am văzut că mă descurc și de ce sunt în stare să fac în câteva luni încât am zis: «Jos pălăria!». (râde) A fost un proces în care am plâns, am jelit, am date-uit (ieșit la întâlniri – n.red.) Am mers la psiholog de când mi-a zis Alexandru că vrea să divorțeze până a venit pandemia.

După nu am mai simțit nevoia. Aveam tot felul de frici, de singurătate, cu Ruxi. Mi-era frică să nu vină o vreme când va vrea să stea cu taică-su și mă va renega și ancora mea în momentul acela era ea. După era gura lumii. Când îți refaci viața? Când aia? Cum? De ce?” – i-a mai spus actrița lui Jorge.

