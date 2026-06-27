De ce bărbat din showbiz, divorțat recent, a fost îndrăgostită Ioana Ginghină: „Este și deștept și șarmant”

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Ioana Ginghină este invitatul din această săptămână de la „Sosurile lui Măruță”, unde a dezvăluit, printre multe altele, de ce bărbați din showbiz a fost îndrăgostită în trecut.

Ioana Ginghină a povestit că a fost îndrăgostită de Andi Moisescu și Alexandru Dima

Ioana Ginghină a povestit că a fost îndrăgostită în trecut de Andi Moisescu și Alexandru Dima, în emisiunea „Sosurile lui Măruță”.

„Băi, îmi plăcea de Andi Moisescu, dar…”, spune Ioana Ginghină în teaser. „Păi, a divorțat”, a completat Măruță imediat. „Prea târziu”, a replicat actrița. „Te-ai căsătorit tu”, a continuat prezentatorul.

„Da. Am avut un «crush». Mi se părea așa, adică mi se părea… este și deștept și șarmant”, a continuat Ioana. „Și când vă întâlneați, că tu erai pe la telenovele, el prin Pro TV…”, a intervenit Cătălin. „Nu cred că mă dădeam de gol. Lumea știe că râd, poate râdeam un pic mai mult”, a glumit vedeta. „Nu i-ai zis niciodată?”, a mai întrebat Măruță, răspunsul Ioanei fiind negativ.

Totodată, Ioana Ginghină a mărturisit că a fost atrasă și de Alexandru Dima de la „România, te iubesc!”. „Băi, dar tu știi cum am fost după Alexandru Dima? Vai de capul tău! Când eram singură nu știam ce să fac, ce să-i zic”, a spus actrița, înainte ca teaserul să se încheie brusc.

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Ioana Ginghină a trecut prin două divorțuri

Ioana Ginghină a trecut prin două divorțuri înainte să-și găsească liniștea alături de actualul soț, Cristi Pitulice. Actrița a divorțat de primul soț, Daniel Tudorică, în 2004.

Apoi, între anii 2006 și 2019 a fost căsătorită cu actorul Alexandru Papadopol, alături de care are o fiică în vârstă de 17 ani. Cei doi au divorțat din cauza infidelității actorului. Acesta a înșelat-o cu o colegă de la teatru, Adriana Titieni, care era și ea căsătorită la acea vreme cu actorul Adrian Titieni. Între timp Alexandru și Adriana s-au despărțit, iar el s-a recăsătorit cu actrița Cristiana Luca, care este cu 20 de ani mai tânără decât el.

Foto: Captură YouTube

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