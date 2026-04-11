De ce sunt îngropaţi morţii la 2 metri adâncime

Adina Zamfir
Românii au multe credințe și obiceiuri stranii legate de înmormântare. Dar practica de a îngropa morții la 2 metri adâncime este larg răspândită în întreaga lume și veche de câteva secole. Află de ce se îngroapă morții la 2 metri adâncime, ce rațiuni stau în spatele acestui obicei și cum îl explică vechile credințe populare.

Cine a fost nevoit să se ocupe de o înmormântare, a aflat deja că toate cimitirele au o regulă nescrisă, dar bine păstrată. În orice colț de țară și în multe alte regiuni ale lumii, întotdeauna sunt îngropați morții la 2 metri adâncime.

Practica înhumării la aproximativ doi metri adâncime este atât de răspândită încât a devenit aproape o regulă nescrisă. Deși pare o tradiție universală, această adâncime are, de fapt, explicații istorice, sanitare și practice.

O regulă apărută după epidemiile de ciumă

În România, se știe că morții se îngroapă la 2 metri adâncime, ceea ce este aproximativ egal cu șase picioare adâncime, așa cum se obișnuiește în Marea Britania sau în Statele Unite. Englezii au și o expresie care s-a răspândit deja prin lume. Când auzi de ”six feet under”, te gândești automat la deces și înmormântare.

Expresia cunoscută în limba engleză drept „six feet under” (aproximativ 1,8 metri) provine din secolul al XVII-lea. În timpul epidemiei de ciumă din Londra, autoritățile au impus reguli stricte de înhumare pentru a limita răspândirea bolii. Una dintre ele prevedea ca mormintele să fie săpate la cel puțin șase picioare adâncime.

Chiar dacă această măsură nu avea o bază științifică solidă la vremea respectivă, ea a devenit cu timpul un standard preluat în multe culturi.

Motive sanitare și de siguranță pentru îngroparea morților la 2 metri adâncime

Unul dintre principalele motive pentru această adâncime este prevenirea problemelor de sănătate publică:

  • Limitarea mirosurilor neplăcute rezultate în urma descompunerii
  • Reducerea riscului de contaminare a apei sau a solului
  • Prevenirea accesului animalelor la trupurile îngropate

La o adâncime suficientă, procesul natural de descompunere are loc în condiții mai sigure, fără a afecta mediul sau comunitatea.

Adâncimea la care sunt înhumați morții la 2 metri adâncime nu este aleasă întâmplător, ci are un rol esențial în protejarea sănătății publice și a mediului. În mod natural, procesul de descompunere generează gaze și substanțe care, dacă nu sunt izolate corespunzător, pot crea disconfort sau chiar riscuri. Îngroparea la aproximativ doi metri contribuie semnificativ la limitarea acestor efecte.

În primul rând, mirosurile neplăcute rezultate în urma descompunerii sunt mult diminuate la această adâncime. Stratul gros de pământ acționează ca o barieră naturală, filtrând gazele și împiedicându-le să ajungă la suprafață. Acest aspect este important mai ales în cimitirele situate în apropierea zonelor locuite.

Un alt motiv important este protejarea surselor de apă și a solului. Dacă mormintele ar fi prea superficiale, există riscul ca lichidele rezultate din descompunere să se infiltreze în pânza freatică sau să afecteze calitatea solului. De aceea, în multe țări există reguli clare privind distanța dintre morminte și sursele de apă, precum și tipul de sol permis pentru înhumare. De exemplu, solurile argiloase sunt preferate deoarece au o capacitate mai mare de a reține și filtra substanțele.

De asemenea, adâncimea oferă protecție împotriva animalelor sălbatice sau domestice. În trecut, când cimitirele nu erau întotdeauna bine împrejmuite, exista riscul ca animalele să dezgroape mormintele. Chiar și astăzi, această măsură rămâne relevantă în anumite zone rurale.

Pe lângă aceste aspecte, înhumarea corectă ține și de respectarea unor norme și obiceiuri funerare. În tradiția creștin-ortodoxă, foarte răspândită în România, trupul este așezat în sicriu și coborât cu grijă în groapă, iar aceasta este acoperită complet cu pământ, uneori însoțită de gesturi simbolice, precum aruncarea primelor lopeți de țărână de către cei apropiați. Acest ritual nu este doar unul spiritual, ci contribuie și la sigilarea corectă a mormântului.

Stabilitatea solului și protecția mormântului, la fel de importante

Adâncimea de aproximativ doi metri oferă și avantaje practice:

  • Protejează sicriul de eroziune sau alunecări de teren
  • Previne expunerea accidentală în cazul unor condiții meteorologice extreme
  • Asigură o mai bună conservare a locului de veci

În plus, această adâncime permite și amenajarea ulterioară a mormântului (cruci, monumente funerare) fără riscuri structurale.

Adâncimea de aproximativ doi metri nu are doar un rol simbolic sau sanitar, ci oferă și o serie de avantaje practice esențiale pentru stabilitatea și durabilitatea locului de veci. În primul rând, aceasta protejează sicriul de efectele eroziunii solului, care pot apărea în timp din cauza ploilor abundente, a vântului sau a variațiilor de temperatură. Un mormânt săpat prea superficial riscă să fie afectat de tasări inegale sau chiar de alunecări de teren, mai ales în zonele cu sol instabil. În schimb, o adâncime mai mare oferă o bază solidă, reducând semnificativ aceste riscuri.

Totodată, această adâncime contribuie la prevenirea expunerii accidentale a mormântului în situații extreme, cum ar fi inundațiile sau lucrările neautorizate din apropiere. Stratul consistent de pământ acționează ca o barieră de protecție, menținând integritatea mormântului chiar și în condiții meteorologice dificile. În plus, un mormânt bine realizat și suficient de adânc permite o conservare mai bună a locului de veci pe termen lung, evitând deformările sau surpările care pot apărea în primii ani după înhumare.

Un alt avantaj important este legat de amenajarea ulterioară a mormântului. Monumentele funerare, crucile sau plăcile de piatră necesită o fundație stabilă, iar adâncimea corespunzătoare a gropii asigură această stabilitate. Astfel, se pot realiza lucrări durabile, fără riscul de fisuri sau înclinări în timp. În ansamblu, această practică reflectă nu doar o grijă pentru respectarea tradiției, ci și o abordare practică, menită să asigure siguranța și rezistența mormântului pe termen lung.

Este obligatorie adâncimea de 2 metri?

În realitate, nu există o regulă universală strictă. Adâncimea mormintelor diferă în funcție de:

  • legislația fiecărei țări
  • tipul solului
  • nivelul apei freatice
  • tradițiile religioase sau culturale

În multe locuri, standardul actual este între 1,5 și 2 metri, nu neapărat fix doi metri.

Mit sau necesitate?

Deși este adesea percepută ca o regulă absolută, practica de a înhuma morții la doi metri adâncime este mai degrabă un compromis între tradiție și necesitate. Nu este o cerință universală, dar s-a dovedit a fi o adâncime eficientă pentru a asigura igiena, siguranța și respectul față de cei decedați.

În esență, această practică aparent simplă reflectă o combinație între reguli de igienă, experiență acumulată în timp și respect pentru cei trecuți în neființă. Îngroparea la o adâncime adecvată nu este doar o tradiție, ci o măsură responsabilă, care protejează atât comunitatea, cât și mediul înconjurător.

Sfaturi practice și obiceiuri legate de înhumare

De-a lungul timpului, aceste reguli sanitare s-au împletit cu tradiții și practici funerare care diferă de la o cultură la alta. Cu toate acestea, în România trebuie să ținem cont și de regulile cimitirelor, pe care de obicei le aflăm de la administrația cimitirului sau de la groparul care se ocupă în mod oficial de morminte.

  • Respectarea normelor locale – În prezent, cimitirele funcționează după reglementări clare privind adâncimea mormintelor, distanța dintre ele și tipul de sol. Este important ca familia să colaboreze cu administrația cimitirului pentru a respecta aceste reguli.
  • Folosirea sicrielor adecvate – Sicriele moderne sunt concepute pentru a oferi o protecție suplimentară și pentru a controla mai bine procesul de descompunere. În unele culturi, însă, se practică înhumarea în materiale biodegradabile, pentru a permite o reintegrare mai rapidă în natură.
  • Obiceiuri religioase – În tradiția ortodoxă, de exemplu, înhumarea are loc de regulă în pământ, iar locul este sfințit. În alte religii, cum ar fi islamul, trupul este îngropat direct în pământ, fără sicriu, dar tot la o adâncime sigură, pentru aceleași motive sanitare.
  • Întreținerea mormintelor – Un mormânt bine realizat, la adâncimea potrivită, va fi mai stabil în timp și mai ușor de întreținut. De aceea, se recomandă verificarea periodică a tasării solului și consolidarea monumentelor funerare.

Tradiții și superstiții românești legate de înmormântare

Tradițiile de înmormântare în România, predominat ortodoxe, sunt complexe și îmbină ritualurile religioase cu superstiții străvechi. Acestea includ priveghiul, cortegiul funerar, slujba religioasă, înhumarea, pomenile (colivă, vin) și respectarea doliului. Obiceiurile urmăresc cinstirea memoriei decedatului și ajutarea sufletului în viața de apoi.

Înainte de toate, românii aprind o lumânare la căpătâiul celui decedat și se roagă pentru sufletul lui. Apoi este chemat preotul și se organizează un priveghi în timpul căruia rudele și prietenii celui decedat vin să își ia rămas bun. În ultimii ani, priveghiul se organizează la capelă, iar aici vin toți cei care l-au cunoscut pe răposat și care își doresc să își ia rămas bun pentru ultima dată. Se aprind lumânări, se oferă mici pomeni, se roagă și se spun rugăciuni în gând pentru iertarea păcatelor.

Sicriul cu trupul neînsuflețit este condus la biserică, unde se ține slujba de înmormântare, apoi este condus pe ultimul drum, la cimitir. Aici, preotul ține prohodul, iar rudele apropiate aruncă un pumn de pământ pe sicriu, în timp ce este coborât în groapă.

Românii au și câteva superstiții stranii legate de înmormântare:

– când decedatul este condus pe ultimul drum se sparge un pahar sau o strachină în urma lui, să sperie spiritul să nu se întoarcă vreodată pentru a-i bântui pe cei de acasă;

– acasă se acoperă toate oglinzile și se întorc oalele cu gura în jos, pentru a împiedica sufletul răposatului să găsească un loc în care mai poate rămâne pe această lume;

– în coșciug, sub capul defunctului, se așază un săculeț de pânză cu diverse obiecte care au aparținut celui decedat și care i-ar fi de folos în „marea călătorie“: săpunul cu care a fost spălat, pieptenele cu care a fost pieptănat, foarfeca cu care i s-au tăiat unghiile, o oglindă, uneori cosmetice dacă este vorba de o femeie sau aparat de ras pentru un bărbat;

– se pune o monedă pe pieptul decedatului, drept plată pentru a intra în lumea de dincolo;

– unii credincioși se tem să facă înmormântarea luni sau vineri, de teamă ca umbra morții să nu se așeze și asupra altor oameni dragi din familie.

