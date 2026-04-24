Gabriela Cristea reacționează după ce unchiul ei a acuzat-o că a mințit în legătură cu participarea la înmormântarea mamei sale: „De cine îi era frică, de mine care aveam 75 de ani?”

Gabriela Cristea a fost acuzată de unchiul ei că a mințit, după ce a afirmat, în podcastul lui Jorge, că nu s-a prezentat la înmormântarea mamei sale de frică că ar putea fi bătută. Acum, vedeta a răspuns acestor acuzații.

Gabriela Cristea, despre relația tensionată cu părinții

Familia Gabrielei Cristea traversează un moment tensionat, după ce unchiul vedetei a lansat acuzații privind absența acesteia de la funeraliile părinților. Declarațiile au reaprins o dispută mai veche, alimentată de mărturisirile prezentatoarei în cadrul podcastului lui Jorge, unde a vorbit deschis despre relația dificilă cu părinții săi.

Vedeta a povestit cum, la doar 19 ani, a decis să plece de acasă din cauza diferențelor de opinii și a presiunii asupra alegerilor sale de viață.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună, asta poate și pentru că eu am fost mai complicată. Sau nu complicată, ci pur și simplu mi-am cerut dreptul la a trăi așa cum îmi doresc eu. Provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuia să gătească, să facă curățenie. Eu toată viața am fost un pic mai rebelă”, a explicat Gabriela Cristea.

Vedeta a povestit și despre temerile legate de participarea la înmormântarea mamei sale, moment marcat de tensiuni și resentimente.

„Am avut un stres de a mă duce pentru că riscam să-mi iau bătaie. Cumva aveau senzația că viața mea li se cuvine lor și că eu trebuie să fac doar ce-și doresc ei să fac. E complicat de înțeles mai ales pentru vremurile pe care le trăim”, a mai spus ea.

Unchiul vedetei contestă afirmațiile ei

După aceste dezvăluiri, unchiul Gabrielei Cristea a ieșit public cu o replică fermă, calificând afirmațiile vedetei ca fiind exagerate și neadevărate.

„A insinuat că nu a mers la înmormântarea mamei că i-a fost frică de bătaie. Păi la înmormântare se bate? Se bate la o nuntă după ce se îmbată lumea, nu la înmormântare. De cine îi era frică, de mine, care aveam 75 de ani atunci? Sau de fratele ei că nu l-a primit în casă când stătea la Piața Romană?”, a declarat acesta, citat de Wowbiz.

Unchiul Gabrielei Cristea a adus în discuție și contribuțiile financiare pentru îngrijirea tatălui vedetei, subliniind că acesta a fost susținut prin pensia și ajutorul de boală pe care le avea.

„Cine l-a ajutat pe tatăl în azil și la spitale? Păi pensia lui și ajutorul lui de boală, 40-45 de milioane era cazarea. Cred că a avut pensie peste 40”, a mai spus bărbatul.

Cum răspunde Gabriela Cristea acuzațiilor

Contactată de Antena Stars pentru un punct de vedere, Gabriela Cristea a ales să nu alimenteze conflictul, oferind un răspuns scurt și ferm.

„Nu e niciun fel de problemă, dar n-am ce să comentez. Nu comentez. Fiecare are propria opinie. Nu, în niciun caz”, a declarat vedeta, refuzând să transmită un mesaj unchiului.

Sursă foto: Facebook

