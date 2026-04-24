Tudor Gheorghe, de urgență la un spital din Iași. Ce a pățit artistul în vârstă de 80 de ani

Tudor Gheorghe, la spital după ce i s-a făcut rău la Iași
Îndrăgitul artist Tudor Gheorghe a ajuns la spital după ce s-a simțit rău în timp ce se afla la un hotel din Iași. În timpul căderii, acesta s-a lovit la cap, astfel că a fost transportat la spital.
„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.
Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că artistul consumase alcool la restaurantul hotelului, iar după ce s-a retras în cameră, a început să acuze amețeli. În momentul în care a intrat în baie, acesta a căzut și s-a lovit la cap.
Tudor Gheorghe, cunoscut pentru contribuția sa inestimabilă la cultura românească prin muzica și versurile sale, a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru investigații și tratament. Starea sa de sănătate este monitorizată atent de cadrele medicale.
Incidentul a avut loc în timp ce maestrul se afla în turneu. Unele surse indică o stare gravă la internare, dar se așteaptă comunicate oficiale de la unitatea medicală pentru confirmarea diagnosticului exact.
În prezent, polițiștii continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.