Avocatul Adrian Cuculis, critici la adresa Codruței Filip: „Tu dinamitezi relația pe care ați avut-o 7 ani”

Adrian Cuculis critică public decizia Codruței Filip de a vorbi despre căsnicia cu Valentin Sanfira, afirmând că expunerea vieții private după un divorț de patru ani nu este justificată. Avocatul consideră că artista nu avea de ce să meargă în podcastul lui Cătălin Măruță și să „dinamiteze” întreaga lor relație care a durat 7 ani.

Adrian Cuculis, critici la adresa Codruței Filip

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a stârnit numeroase reacții, inclusiv din partea avocatului Adrian Cuculis, care a comentat critic gesturile artistei după separarea oficială de fostul său partener. Într-o intervenție recentă la emisiunea „Follow Us”, avocatul a subliniat că anumite decizii luate de Codruța Filip după despărțire ridică semne de întrebare.

Avocatul este de părere că expunerea publică a detaliilor personale ale relației lor nu doar că dăunează imaginii celor implicați, ci și dinamitează respectul reciproc construit timp de șapte ani.

„Aici vine în discuție nu faptul că a scos la suprafață că exista ca produs, dar a promovat-o masiv. A scos-o și foarte bine că a făcut lucrurile astea. Dar cum să vii tu la concertul din 14 februarie când tu ai semnat actele de divorț cu două săptămâni înainte? Hai să spunem că e și ipoteza asta, că știi că eu ți le întorc imediat. Noi nu suntem într-o situație de litigare a vreunei chestiuni, ci într-o dezbatere de pe margine, cu niște elemente suplimentare, că am discutat cu el. Dar de acolo, de la a schimba câteva replici, că e o notificare, până la a ajunge la acuzații publice că viața ta a fost o minciună și că a fost îngrozitor, până la urmă tu dinamitezi relația pe care ați avut-o 7 ani”, a declarat Adrian Cuculis.

„Nu e în regulă. E ca și cum ai vedea orice alt cuplu pe care îl percepeai ca fiind foarte frumos, niște oameni care arătau foarte bine împreună (și sunt frumoși amândoi, asta nu putem să o tăgăduim), și apoi unul dintre ei vine din interior și spune asta. Aici vine partea antagonică: dacă noi stabilim că nu spunem nimic, suntem de acord, mergem amândoi la concert, e ok până aici. După care, după ce totul e bine, frumos și divorțăm și facem toate lucrurile astea, tu te apuci să mergi la nu știu ce podcast și să scoți viața personală în public. De ce să faci lucrul ăsta?”, a mai spus avocatul.

Codruța Filip, despre motivul divorțului de Valentin Sanfira

Codruța Filip, pe de altă parte, și-a explicat poziția în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”. Ea a dezvăluit că a participat la concertul organizat de Valentin Sanfira pe 14 februarie doar din motive profesionale, la cererea acestuia, deși relația lor era deja încheiată.

„Am și postat un filmuleț pe rețelele de socializare, pentru că m-a rugat să promovez concertul. Inițial i-am spus că nu pot să merg, pentru că se rupsese relația și nu mai vedeam sensul. Mi-a spus că trebuie să o privesc ca pe o colaborare profesională, că suntem artiști și avem datoria de a ne face meseria. Ba chiar mi-a spus că, dacă nu vin, înseamnă că vreau să-i fac rău”, a explicat artista.

De asemenea, Codruța Filip a mărturisit că prezența la acel eveniment i-a afectat profund starea emoțională.

„Deși poate nu merita să merg, sufletul meu a fost distrus, țăndări, în bucăți…”, a adăugat aceasta.

În cadrul aceluiași podcast, Codruța Filip a dezvăluit și motivul din spatele divorțului. Întrebată de Cătălin Măruță dacă a fost vorba de infidelitate, artista a răspuns afirmativ, subliniind că infidelitatea nu a venit din partea ei.

