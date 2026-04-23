Cum a reacționat Raed Arafat, după ce Denise Rifai i-a greșit funcția în emisiunea „Furnicuțele”. Ironie la adresa prezentatoarei

Raed Arafat a fost invitat în noua emisiune prezentată de Denise Rifai, la Antena 1, „Furnicuțele”. Prima ediție a venit cu emoții mare pentru prezentatoare, motiv pentru care s-a și încurcat în momentul în care a făcut o confuzie legată de funcția primului ei invitat, Raed Arafat. Iată cum a reacționat șeful DSU față de situație.

Raed Arafat, amuzat de gafa lui Denise Rifai

Raed Arafat a fost primul invitat în emisiunea nouă pe care Denise Rifai o prezintă. Prezentatoarea a avut emoții, așa că i-a greșit funcția invitatului, spunând că este șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Arafat a intervenit și a corectat informația, spunând că este, de fapt, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Nu sunt șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ci al Departamentului pentru Situații de Urgență”, a spus Arafat.

Ca să destindă situația, șeful DSU a adăugat:

„Cred că sunteți mai stresată decât mine.”

„Da, păi, se explică. Se explică și motivul”, a spus Denise Rifai.

„Furnicuțele”, cel mai nou format de emisiune al Antena 1

Denise Rifai și-a încheiat proiectul „40 de întrebări” de la Kanal D și s-a mutat la Antena 1, unde prezintă „Furnicuțele”.

Emisiunea aduce un concept complet nou în care invitații sunt puși în situații neobișnuite și sunt întrebați lucruri care au legătură cu cariera, viața personală, dar au parte și de provocări surpriză sau apariții ale unor persoane dragi.

Show-ul se desfășoară pe parcursul a două ore și invitații sunt din diferite domenii, de la politică, actorie, specialiști din domeniul media, sportivi, comedianți sau creatori de conținut.

Pe toți îi așteaptă surprize de tot felul. Denise Rifai s-a arătat încântată de noul proiect.

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă. Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, declară Denise Rifai.

