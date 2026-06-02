S-a aflat cine sunt Furnicuțele din emisiunea lui Denise Rifai: Scamă și Blană

Scamă și Blană, Furnicuțele lui Denise Rifai, sunt sarea și piperul emisiunii de la Antena 1. Actorii de comedie Emanuel Bighe și Dan Frînculescu sunt cei care dau viață acestor personaje îndrăgite.

Cu umorul lor spontan și replicile tăioase, Scamă și Blană au cucerit publicul încă de la debutul emisiunii „Furnicuțele”. Show-ul, care are câte un nou invitat în fiecare ediție, conferă o atmosferă animată prin intervențiile savuroase ale celor două personaje.

Emanuel Bighe este Scamă

Potrivit Libertatea pentru femei, în spatele personajului Scamă se află Emanuel Bighe, un actor și comediant cu experiență în stand-up comedy și teatru. Bighe a fost remarcat de publicul larg în 2023, când a ajuns în finala emisiunii „iUmor”, unde a impresionat prin naturalețea și carisma sa. Experiența sa vastă în arta improvizației explică de ce Scamă este mereu gata cu o replică savuroasă sau o glumă care să destindă atmosfera.

Dan Frînculescu este Blană

În rolul lui Blană îl regăsim pe Dan Frînculescu, un nume bine cunoscut în lumea publicității și a comediei. După ce și-a construit o carieră solidă timp de peste un deceniu în marile agenții de advertising din România, Frînculescu și-a descoperit pasiunea pentru stand-up comedy. Cu o prezență remarcabilă pe scenă și o creativitate debordantă, el a reușit să-i confere personajului său o personalitate plină de energie și carismă, care completează perfect dinamica emisiunii.

Emisiunea „Furnicuțele” – un adevărat fenomen

În ultimele luni, emisiunea „Furnicuțele” a devenit un adevărat fenomen, iar identitatea celor două personaje – păstrată secretă până de curând – a alimentat o mulțime de speculații și teorii pe rețelele sociale. Fanii emisiunii au încercat să ghicească cine se ascunde sub masa lui Denise Rifai, iar acum misterul a fost în sfârșit elucidat.

Parteneriatul dintre Denise Rifai și Furnicuțe a demonstrat că televiziunea poate fi nu doar o sursă de informație, ci și un spațiu pentru creativitate și râsete. Interacțiunile pline de umor dintre moderatoare și „asistenții ei” fac deliciul publicului, iar energia molipsitoare a lui Scamă și Blană adaugă un farmec inconfundabil show-ului.

Emanuel Bighe și Dan Frînculescu au transformat Furnicuțele într-un simbol al spontaneității. Cu fiecare ediție, ei reușesc să aducă un zâmbet pe fețele telespectatorilor, demonstrând că în spatele umorului se află multă muncă, dar și o chimie explozivă.

Foto: Antena 1

