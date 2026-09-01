Lionel Richie a ajuns internat în spital, după ce i s-a făcut rău pe scenă. Cum se simte artistul

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Lionel Richie s-a internat într-un spital în weekend, potrivit mai multor publicații, după ce a interpretat ultima melodie a concertului său din 29 august, la St. Louis, stând jos.

Lionel Richie, de pe scenă direct la spital

Cântărețul s-a internat singur în spital în weekend, după ce a susținut un concert la St. Louis pe 29 august, potrivit mai multor publicații.

Artistul, în vârstă de 77 de ani, a fost internat pe secția de terapie intensivă pentru efectuarea unor investigații, iar medicii au verificat posibilitatea unei ușoare deshidratări, potrivit TMZ, care citează surse ce au cunoștință directă despre situație.

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În timpul ultimei melodii a concertului, „All Night Long”, Lionel Richie le-a făcut semn membrilor echipei sale să îi aducă un scaun, astfel încât să poată continua să cânte stând jos, după cum se vede într-o filmare de la eveniment.

În luna iunie, Richie a întrerupt unul dintre concertele sale mai devreme după ce a avut o stare de amețeală.

„S-au întâmplat câteva lucruri în acest turneu care m-au zdruncinat puțin, pentru că nu reușeam să-mi dau seama ce naiba se întâmpla”, le-a spus el spectatorilor prezenți la show-ul recent.

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„M-am dus din nou la medic, iar el mi-a spus: ‘Suferi de deshidratare.’”

A fost nevoit s[ bea electroliți pe scenă

În timp ce vorbea despre starea sa de sănătate, artistul a băut apă cu electroliți și le-a spus spectatorilor: „Vă spun, chestia asta are un gust îngrozitor, dar funcționează.”

După episodul de amețeală din iunie, Richie a revenit pe scenă pentru concertele din 30 iunie și 1 iulie din cadrul turneului său „Sing a Song All Night Long”, susținut împreună cu Earth, Wind & Fire.

Ulterior, el și-a exprimat recunoștința față de fanii care i-au transmis mesaje de susținere.

„Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, fiecare cuvânt frumos și pentru toată dragostea voastră”, a scris Richie pe Instagram pe 4 iulie.

„Sunt bine și vă sunt recunoscător tuturor”, a spus artistul.

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