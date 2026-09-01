Lionel Richie a ajuns internat în spital, după ce i s-a făcut rău pe scenă. Cum se simte artistul

Artistul, în vârstă de 77 de ani, a fost internat pe secția de terapie intensivă pentru efectuarea unor investigații, iar medicii au verificat posibilitatea unei ușoare deshidratări, potrivit TMZ, care citează surse ce au cunoștință directă despre situație.
În timpul ultimei melodii a concertului, „All Night Long”, Lionel Richie le-a făcut semn membrilor echipei sale să îi aducă un scaun, astfel încât să poată continua să cânte stând jos, după cum se vede într-o filmare de la eveniment.
În luna iunie, Richie a întrerupt unul dintre concertele sale mai devreme după ce a avut o stare de amețeală.