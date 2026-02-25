Clipe de coșmar pentru Amna. I s-a făcut rău la volan, după ce a băut un ceai de slăbit

Amna a trecut prin clipe de coșmar, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la volan. Vedeta a consumat un ceai pentru eliminarea retenție de apă, însă efectele adverse au speriat-o pe blondină. Iată cum s-a întâmplat totul.
Ea a povestit că se afla pe autostradă în momentul în care a văzut negru în fața ochilor. Mai exact, vedetei i s-a făcut rău, i s-au încleștat mâinile și a făcut un atac de panică. A tras imediat pe banda de urgență, când a simțit că lucrurile sunt serioase, însă probleme nu s-au încheiat aici.
„„Vineri, după ce am plecat de la evenimentul din Focșani, pe autostradă, toată lumea ne grăbea: Hai, hai, hai, că se închid drumurile, am pornit înspre București și mi s-a făcut foarte, foarte rău. Am oprit pe dreapta imediat cum am putut pe banda de urgență. Am cerut ajutorul unor șoferi de TIR, care se aflau acolo (…) Nimeni nu avea calciu, evident. Un tremurat incredibil, un încleștat de mâini, a fost îngrozitor, îngrozitor! Privire încețoșată, atac de panică complet, vă dați seama, eu și fetele în mașină“, a relatat Amna, pe TikTok.
„Am luat un ceai pe care eu îl folosesc de fiecare dată, că să mă ajute la eliminarea retenției de apa și, m-am gândit eu, să scap repede de această retenție, să iau două pliculețe, nu unul, cum scria pe prospect. Evident că am eliminat și ce nu trebuia să elimin din organism: minerale, vitamine și toate cele, și asta a fost efectul“, a mai explicat Amna.
