Amna are un nou iubit la cinci ani după divorț. „Am trecut de vârsta la care distracția era pe primul loc!”

Amna și-a găsit din nou fericirea pe plan amoros, la cinci ani după divorțul de tatăl copilului ei. Cântăreața a vorbit recent despre noua relație în care se află într-o manieră destul de discretă.

Amna are un nou iubit la cinci ani după divorț

Amna s-a despărțit de fostul soț în 2019, după 9 ani de căsnicie și 12 de relație. Cântăreața are un băiat din acel mariaj, David, în vârstă de 10 ani, iar după separarea de fostul partener artista s-a concentrat pe creșterea fiului și pe carieră.

Amna a dezvăluit recent că are pe cineva în viața sa, dar a ales să fie precaute cu detaliile despre noua relație, nedorind să își expună prea mult viața personală.

„Deocamdată prefer să țin pentru mine detaliile, dar mă bucur de ceea ce am, din plin. Prefer să petrec momente de calitate, în cuplu. Eu am trecut de vârsta la care distracția era pe primul loc, acum sunt axată pe liniște și familie. Acum am găsit răspunsul, pe care îl căutam de multă vreme. Iar răspunsul este că nimeni nu este într-un echilibru perfect și nimeni nu este atât de bine, așa cum vrea să pară din exterior. Aici mi-am dat seama că nu sunt eu defectă și nici nu am ceva în minus.

Citeşte şi: Cum a trecut Amna peste divorțul de soț, după 12 ani de relație, dintre care 9 de căsnicie



Citeşte şi: Ce întrebare a primit CRBL de la fiica lui, Alessia, după ce adolescenta a aflat din presă despre noua lui iubită de 23 de ani: „Trist și dureros”

Citeşte şi: Sebastian Dobrincu are o nouă iubită, după despărțirea de Ioana Ignat. Cine este femeia care l-a cucerit

Citeşte şi: Cătălin Neamțu s-a despărțit de mama copiilor săi. Actorul are deja o iubită nouă. „Mă echilibrează, mă completează!”

M-am relaxat și am conștientizat că noi, oamenii, probabil nu vom putea fi niciodată în echilibru atâta timp cât suntem pe Pământ. Tocmai de aceea este important să nu ne întindem mai mult decât ne este pătura, să nu vrem să părem mai mult decât putem duce, pentru că toate acestea duc la un dezechilibru și la frustrări” – a declarat Amna pentru cancan.ro.

Amna: „Nu îmi doresc neapărat să îmbrac rochia de mireasă”

Artista a mai precizat că este, încă, prea devreme pentru planuri de nuntă și a explicat că nu este nerăbdătoare să primească un inel de logodnă.

„Asta cu rochia de mireasă, nu știu ce să spun, nu îmi doresc neapărat să îmbrac rochia de mireasă. Dar mai presus decât nunta și inelul și validarea asta în fața neamurilor, a prietenelor, cum face toată lumea: ‘uite fată, m-a luat!’, contează mai mult să fii ok cu tine. Dacă ești într-o relație fericită, asta contează cel mai mult. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă întrebe lumea dacă a apărut cineva în viața mea, iar atunci când a apărut, parcă vrei să spui: ‘uite-l mă, el este alesul, a apărut!’

Dar nu asta este soluția, trebuie să respirăm adânc și să ne convingem că el este alesul și că e bine cu el. În dorința asta de a le închide gura tuturor, avem tendința de a da totul din casă. Apoi apar alte întrebări, când facem nunta, când facem copii și ajungem uneori să facem lucrurile demonstrativ. Iar eu am renunțat să mai fac asta, pentru că e o greșeală incredibilă” – a adăugat cântăreața.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News