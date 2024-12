Cătălin Neamțu s-a despărțit de mama copiilor săi. Actorul are deja o iubită nouă. „Mă echilibrează, mă completează!”

Cătălin Neamțu (43 de ani) s-a despărțit de partenera sa de viață, după o relație de 20 de ani. Actorul cunoscut pentru aparițiile sale în „Las Fierbinți” sau „Ferma Vedetelor” și Cătălina, cea care este mama celor trei copiii ai săi s-au separat în mare secret.

Cătălin Neamțu s-a separat de partenera sa de viață în secret

Cătălin Neamțu și Cătălina au fost împreună timp de două decenii, dar nu s-au căsătorit. Ei au împreună trei copii. Într-un interviu recent, actorul a mărturisit că nu mai formează un cuplu cu mama copiilor săi din decembrie 2022.

„Eh… aici nu mai e așa din decembrie 2022. Nu am divorțat, pentru că nu am fost căsătoriți, dar suntem separați și singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii minunați pe care îi avem împreună: Smaranda, Petru și Zoe”, a spus Cătălin Neamțu pentru Libertatea pentru femei.

Actorul și-a refăcut deja viața amoroasă și spune că are o iubită care îl „echilibrează”.



„În schimb, de o vreme am o iubită care mă echilibrează, mă completează și-mi este alături și în momentele bune și în cele rele, iar pentru asta îi mulțumesc” – a adăugat actorul.



Cătălin Neamțu are două fete și un băiat din fosta relație – Zoe, Smaranda și Petru. Acesta a mărturisit că fiecare dintre cei trei are o pasiune anume, iar el încearcă să fie „prietenul lor mai mare”.

Citeşte şi: Ce presupune “dieta luptătorului”. Actorul Cătălin Neamțu din „Las Fierbinți” a slăbit 26 kg cu ajutorul ei

Citeşte şi: Ioana Ginghină, reacție dură după ce CRBL nu i-a spus de la început fiicei că are o iubită. „Nu o să-l ierte ușor. Eu am trecut prin asta!”

Citeşte şi: Cum a slăbit actorul Bogdan Talașman, din „Adela”, 50 kg în șapte luni

„Încerc să fiu prietenul lor mai mare, sunt la fel de jucăuș și răspund provocărilor lor. Mă joc cu Petru fotbal în casă, colorez – decupez – pictez cu Zoe și mă joc cu Smaranda în spectacole de Impro și mai nou avem și o primă interacțiune artistică într-o producție TV, unde suntem tată și fiică. Smarandei îi place actoria și o susțin cu tot ce pot în această direcție.

Smaranda e cu scena, actoria și cântatul cu vocea și la chitară, Petru e cu fotbalul, e colecționar de tricouri de jucători autentice, e pasionat de skate parcuri, iar Zoe este cu machiatul păpușilor, cu joaca de-a magazinul, cu dansurile – contemporan și balet, cu pictura. Fetele sunt artiste, Petru e cu totul în alte direcții” – a adăugat pentru sursa amintită anterior.





Cătălin Neamțu a slăbit 26 kg cu „dieta luptătorului”

Actorul a avut probleme cu greutatea în trecut., dar a reușit să scape de kilogramele nedorite în 2020, când a început să țină o dietă care lui i s-a potrivit de minune. Cătălin a dat jos 26 de kilograme, ajungând la o greutate de 80 kg, de la 106 kg.

„M-am apucat în urmă cu un an şi 3 luni, am topit 26 de kilograme. În august 2020, eram la Ferma din Cocani, în culise şi mi-a făcut un coleg nişte poze. M-am speriat, am zis că nu e adevărat şi că trebuie să slăbesc. Dar să ştiţi că eu am mai slăbit în trecut cu nutriţionist, 35 de kilograme. Eram dat prin Buftea exemplu, însă am pus kilogramele la loc. Acum m-am apucat din nou şi am plecat de la 106 la 80 de kilograme.

Şi m-am apucat şi de sport, pentru că e bine să te apuci până nu slăbeşti, ca să nu pui presiune pe articulaţii. Am ţinut cura aia, intermitent fasting, în care mâncam doar 4 ore pe zi, cu pauze mari de până la 20 de ore în care nu mâncam nimic, beam multă apă, 5-6 litri pe zi, mâncam grătar cu legume. Familia m-a susţinut, m-au lăsat să-mi văd de treabă. De când m-am apucat şi de sport, fiul meu Petru Nichita (9 ani) este impresionat de ceea ce fac. Sunt tată de două fete şi un băiat, Smaranda Ioana (13 ani) este fiica cea mare şi Zoe, care face 3 ani în martie” – a declarat Cătălin Neamțu pentru click.ro.

Foto – capturi video / Facebook

Urmărește-ne pe Google News