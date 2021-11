Cum a slăbit actorul Bogdan Talașman, din „Adela”, 50 kg în șapte luni

Bogdan Talașman a reușit performanța de a da jos 50 de kilograme în mai puțin de opt luni. Actorul de teatru și film, în vârstă de 50 de ani, care interpretează persoanjul “Dorin”, în serialul “Adela”, de la Antena 1, a reușit să scape de problemele cu greutatea, iar acum este de nerecunoscut.

În trecut, pe când juca în producțiile televizate “Gogomanii”, “Băieți buni” sau ”Tanti Florica”, Bogdan avea aproximativ 140 de kilograme. Actorul a povestit pentru publicația click.ro cum i s-a schimbat viața în ultima perioadă și cum a reușit să scape de nedoritele kilograme.

„Câte kilograme am acum? Pfff.. e o problemă sensibilă, pentru că aveam mult mai puține la începutul anului, de exemplu. Ieri însă am primit o veste foarte importantă pentru mine, trebuie să slăbesc 15 kg cel puțin până pe 15-20 ianuarie, așa că reîncep antrenamentele la sală și alergatul în IOR. Dar cel mai important e reglatul din pâine, vorba unui fost antrenor de-al meu, din tinerețe. Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg.

Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou”, a dezvăluit Bogdan Talașman.