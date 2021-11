Cum și-a descoperit Bianca Brad cancerul la sân. „Nu am avut simptome!”

Bianca Brad (53 de ani) a cunoscut celebritatea la o vârstă fragedă, pe când era doar o adolescentă și cucerea publicul cu frumusețea ei răpitoare. Dar cu toate acestea, destinul vedetei nu a fost unul lipsit de obstacole. Fosta Miss România 1990 a trecut de-a lungul vieții prin mari încercări – a pierdut o sarcină, iar apoi a aflat că are cancer la sân.

Bianca Brad a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat publicației okmagazine.ro, cum a descoperit ea că este bolnavă. Fosta Miss România spune că această boală teribilă nu dă dureri în primele faze. Vedeta a mărturisit că a greșit pentru că nu s-a dus la controale medicale de rutină.

“A fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome…”, a spus Bianca, potrivit sursei menționate mai sus.

La aflarea veștii, vedeta s-a gândit că va ajunge direct pe masa de operație, dar medicul care a văzut-o a i-a recomandat un specialist care să-i facă planul de chimioterapie.

“Am făcut întâi o ecografie, după aceea o mamografie, apoi un RMN, dar diagnosticul era deja clar. Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operaţie-chimioterapie, radioterapie etc. Era fix în perioada în care Angelina Jolie s-a hotărât să-şi facă dubla mastectomie şi histerectomie, dar ea avea în gene predispoziţie spre aşa ceva.

În cele din urmă, după ce urmat tratamentul clasic pentru această boală, Bianca Brad și-a recăpătat sănătatea. Acum, actrița spune că totul a făcut parte din planul divin, pentru ca ea să-și reconsidere prioritățile din viață.

“Am realizat că Dumnezeu a făcut acest pas spre mine, îngăduind apariţia bolii, ca să mă trezească. Dovadă şi ce s-a întâmplat după ce m-am programat. În sâmbăta după diagnostic, trebuia să merg să citesc poezii la lansarea cuiva. Şi, după nişte zile în care nu am ieşit din casă şi am plâns de-am rupt, am mers la lansare, m-am îmbrăcat colorat, am zâmbit şi nimeni nu a bănuit nimic. Acolo mi-a atras atenţia o carte care se numea ‘O femeie la doctor’, o poveste reală scrisă de soţul unei foste paciente cu cancer la sân din Belgia, mămica unei fetiţe de un an.

Aceasta urmase protocolul clasic, intrase în remisie, dar ulterior cancerul a recidivat virulent şi, după ce s-a chinuit înfiorător, a cerut să fie eutanasiată. Am citit cartea chiar în acea noapte şi, după un dialog cu Dumnezeu extrem de profund şi de răvăşitor, am decis să nu urmez tratamentul convenţional. Mi-am spus că, dacă n-am avut grijă de corpul meu şi a ajuns aşa, de acum încolo o să am grijă şi n-o să-i dau otravă, ci o să-i dau iubire. Ştiam că va fi o luptă grea, dar voiam să repar răul pe care mi l-am făcut”, a adăugat Bianca.