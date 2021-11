Cum își câștiga Feli Donose banii înainte să devină celebră

Feli Donose (35 de ani) este astăzi una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală. Ca să ajungă o cântăreață consacrată, Feli a muncit mult, începând să se implice serios în domeniul muzicii de la vârsta de 18 ani. Până să devină o personalitate în lumea artistică, Feli Donose a avut mai multe locuri de muncă și a lucrat în domenii care nu au legătură cu muzica. Îndrăgita artistă a povestit recent ce joburi a avut până să devină celebră.

„Eram agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, după care mi-am dat seama că nu am cum să trăiesc dintr-un salariu fix. Atunci descopeream supa la plic, cam atât de low-budget eram. După aia, m-am angajat în comerţ. Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo. Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva.”, a dezvăluit artista, pentru Adevărul.

Vedeta a mai povestit că de dragul muzicii s-a lăsat de școală o vreme:

“La jumătatea clasei a noua, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo. Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei. Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau şcoala. Au început să se mişte şi nu am reluat, până mai târziu, când stăteam deja în Cluj de doi ani şi m-am înscris la Liceul Economic.”

Norocul artistei a fost că una dintre înregistrările sale a ajuns la urechile rapperului Grasu XXL. Acesta a contactat-o imediat, dorindu-și o colaborare cu ea. Pe atunci, Feli era ospătăriță.

„Aşa se face că ziua eram barman-ospătar şi seara lucram în studio la piese. Apoi am scris o piesă care a scăpat pe net şi pe care a auzit-o Grasu XXL, care m-a sunat când lucram într-un fast food chinezesc. Spălam o caserolă când am văzut că mă sună un număr. Eu am panică dacă nu cunosc numărul: „Aoleu! A murit cineva!“. Că sunt dramatica pământului! Iau telefonul şi aud: „Bună, Feli, Dragoş Nichifor sunt, mi se mai spune Grasu XXL“. Am leşinat! „Am văzut o înregistrare cu tine şi mi-ar plăcea să facem o piesă împreună“. Deci nu mai auzeam şi nu mai vedeam nimic. Dar ştii cum am reacţionat? „Da, Dragoş, uite, poţi să mă suni mai târziu că nu pot vorbi acum“. Ca să nu îmi vadă extazul şi nesiguranţele, ştii? Am trăit foarte multe lucruri.”, a mai spus Feli.

