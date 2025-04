Owen Cooper, protagonistul din „Adolescence”, situație neașteptată la școală după succesul serialului. Prin ce a trecut tânărul. „Niște prostii!”

Owen Cooper, tânărul actor în vârstă de 15 ani și protagonist al serialului de succes „Adolescence” de pe Netflix, a vorbit recent despre ce i s-a întâmplat la școală după lansarea producției.

Prin ce a trecut Owen Cooper la școală, după apariția în „Adolescence”

După ce a devenit faimos pentru rolul său, Owen a menționat că revenirea la rutina școlară a fost „puțin nebună”, atrăgând atenția colegilor săi, care uneori îi strigau numele și apoi fugeau. Cu toate acestea, actorul a subliniat că situația nu a fost una gravă, ci mai degrabă o serie de reacții copilărești din partea colegilor.

Tânărul actor Owen Cooper a debutat în lumea cinematografiei odată cu apariția în mini-seria de succes „Adolescence”, formată din patru episoade. Acesta joacă alături de actori renumiți, precum Stephen Graham, Ashley Walters și Erin Doherty.

În poveste, Owen interpretează rolul lui Jamie Miller, un adolescent de 13 ani care ajunge în centrul unui caz șocant, fiind acuzat de uciderea colegei sale de clasă, Katie Leonard. Lansată pe 13 martie, mini-seria s-a bucurat de un succes remarcabil, devenind cea mai urmărită producție de scurtă durată pe platforma Netflix, notează Metro.co.uk.

„Adolescence” explorează impactul dăunător pe care rețelele sociale și mediul virtual îl pot avea asupra echilibrului psihologic al copiilor, o temă centrală reflectată în povestea lui Jamie Miller. Prin această perspectivă, filmul atrage atenția asupra presiunilor și vulnerabilităților la care sunt expuși tinerii în era digitală, evidențiind modul în care tehnologia poate influența negativ dezvoltarea lor emoțională și socială. Succesul filmului se datorează și campaniei intensă de promovare, la care actorii din rolurile principale au participat cu entuziasm înainte de lansarea mini-seriei.

După ce a petrecut săptămâni întregi promovând spectacolul, Owen s-a întors la școală și a avut parte de o surpriză din partea colegilor.

Într-un interviu oferit publicației „The New York Times”, Owen Cooper a relatat experiența sa din prima zi de școală după turneul de promovare al mini-seriei „Adolescence”. Tânărul actor a descris ziua ca fiind „nebunească”, întrucât a devenit rapid centrul atenției în rândul elevilor mai mici. Cu toate acestea, a doua zi a fost mai calmă, deși actorul a recunoscut că a resimțit un anumit disconfort din cauza atenției constante.

Owen Cooper a spus că nu a fost implicat în incidente serioase, ci mai degrabă a fost vorba despre unele gesturi copilărești din partea colegilor săi mai mici. Aceștia obișnuiau să se apropie de el, să-i strige numele de mai multe ori și apoi să fugă râzând. În timpul interviului, Stephen Graham, care în „Adolescence” interpretează rolul tatălui lui Jamie Miller, a intervenit amuzat, spunând: „Ah, doar niște prostii!”.

Owen Cooper își dorea să se devină fotbalist

Owen Cooper visa să devină fotbalist, dar totul s-a schimbat când a descoperit lumea actoriei. Inițial, făcea cursurile de actorie ca pe un simplu hobby, însă aceste lecții l-au captivat.

„Am vrut să mă apuc de actorie acum câțiva ani, a povestit Owen în cadrul unui interviu acordat publicației Variety.

„Nu fac asta de foarte mult timp. Am crescut dorindu-mi să fiu fotbalist. Nu știu ce anume m-a făcut să-mi doresc să încerc actoria, dar pur și simplu am vrut. Am început să merg la cursurile organizate de The Drama MOB în Manchester.

Acestea erau cursuri scurte, de o oră, marți, unde lucram pe bucăți de script, pe care le citeam. Le-am urmat doar ca pe un hobby, fără să am așteptări mari. Totuși, prin intermediul lor, am primit o solicitare pentru o auto-filmare pentru ‘Adolescence’. Evident, am luat lucrurile mult mai în serios. Am acceptat provocarea și am făcut tot ce am putut” – a adăugat tânărul.

Despre experiența de a se vedea pe ecran, Owen a spus că a fost „ciudată, dar și uimitoare”.

„Toată lumea mi-a spus lucruri frumoase [despre interpretarea mea]. Nu știu ce să zic, dar nu mă uit la serial de parcă ar fi un serial obișnuit. Mă uit pentru că sunt în el. Deci, nu știu. Dar toți cei cu care am vorbit mi-au spus că este extraordinar. Așa că, da, am primit feedback pozitiv” – a spus Owen.

