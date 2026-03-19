Actorul britanic Tom Georgeson a murit la 88 de ani

Actorul britanic Tom Georgeson a murit la 88 de ani

Tom Georgeson, actor britanic cunoscut pentru rolurile sale marcante din televiziunea britanică, a murit la vârsta de 88 de ani, vestea venind ca un șoc atât pentru familie, cât și pentru lumea artistică. Interpret respectat, cu o carieră de peste cinci decenii, Georgeson a rămas în memoria publicului pentru autenticitatea cu care a portretizat personaje din clasa muncitoare și pentru colaborările sale cu scenariști de renume.

Un actor format în Liverpool, cu o carieră solidă în televiziune

Născut în Liverpool, Tom Georgeson a devenit cunoscut în 1982 datorită serialului BBC Boys from the Blackstuff, o producție emblematică pentru perioada marcată de dificultăți economice din era Thatcher. Acolo l-a interpretat pe agentul de securitate Dixie Dean, un rol care a contribuit la impactul cultural durabil al serialului.

Actorul a avut apariții memorabile și în alte producții britanice, precum Between The Lines, Holby City, Doctor Who, The Bill și Brookside. De-a lungul timpului, a devenit recunoscut pentru modul autentic în care a redat viețile și vocile oamenilor obișnuiți, influențat de propriile sale rădăcini din Liverpool.

Pe lângă televiziune, Georgeson a avut și o prezență constantă în cinema. A jucat în A Fish Called Wanda, alături de John Cleese, unde numele personajului său – George Thomason – era un joc de cuvinte inspirat din propriul său nume. A apărut și în Notes On A Scandal, alături de Judi Dench și Cate Blanchett, consolidându-și reputația de actor versatil.

Reacția familiei: „Nu ne așteptam”

Vestea morții sale a surprins familia, care nu a oferit detalii despre circumstanțele dispariției. Nepotul său, Danny Conway, a declarat pentru Liverpool ECHO:

„Sunt devastat, pentru că nu ne așteptam. Ultima dată când am vorbit cu el era în stare bună de sănătate. M-am trezit cu vestea asta azi și e pur și simplu trist. Eram foarte mândru de el și mă simțeam norocos să am un unchi faimos.”

Danny a subliniat și legătura puternică a lui Tom cu orașul natal:

„A rămas mereu conectat la originile sale. Există o puternică latură socialistă în familie. E puțin ca mantra lui Bill Shankly.”

Tom Georgeson locuia la Londra, era căsătorit cu Prim și avea doi copiii Richard și Roslyn.

Colaborarea cu Alan Bleasdale

Actorul a fost strâns asociat cu scenaristul Alan Bleasdale, alături de care a lucrat la Boys from the Blackstuff, Scully și GBH. Bleasdale, acum în vârstă de 79 de ani, continuă să fie o figură respectată în drama britanică și a revenit recent asupra unor proiecte din anii ’80, adaptându-le pentru scenă, inclusiv o relansare a Boys from the Blackstuff în perioada 2023–2024.

Omagiu din partea teatrelor Everyman și Playhouse

Teatrele Liverpool Everyman și Playhouse, unde Georgeson a jucat încă din anii ’70, au transmis un mesaj emoționant:

„Suntem profund întristați să aflăm despre trecerea lui Tom Georgeson – un actor din Liverpool foarte iubit, al cărui talent, generozitate și prezență inconfundabilă au marcat atât de multe momente pe scenele noastre.”

Instituția a amintit și câteva dintre aparițiile sale notabile pe scenă, precum The Kindness of Strangers (2004) și comedia When We Are Married, unde a jucat alături de Les Dennis și Jodie McNee.

„În fiecare dintre aceste roluri, a adus aceeași profunzime, inteligență și umanitate care i-au definit munca în film, televiziune și teatru. Tom a fost unul dintre marii actori ai orașului nostru.”

