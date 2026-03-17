O creatoare de modă din Turcia a murit la 27 de ani. Mesajele tulburătoare pe care le-a postat Aysegul Eraslan, înainte de tragedie

Creatoarea de modă Aysegul Eraslan, în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Istanbul pe 13 martie, după ce a postat mesaje tulburătoare despre violență și copilărie traumatică. Poliția investighează circumstanțele decesului.
Aysegul Eraslan și-a construit un nume în industria modei, fiind designer de succes și fondatoarea unui atelier renumit din Istanbul. Colecțiile sale au impresionat publicul la numeroase prezentări de modă, iar prezența ei carismatică a cucerit milioane de fani în cadrul emisiunii populare din Turcia, ”Iste Benim Stilim” („Acesta este stilul meu”). De asemenea, influencerița avea o comunitate online puternică și loială, atrasă de personalitatea sa autentică și stilul său sofisticat.
Poliția, alarmată după ce familia nu a reușit să o contacteze
Familia tinerei s-a alarmat după ce nu a reușit să ia legătura cu ea și a anunțat poliția. Autoritățile au intrat cu forța în apartamentul ei și au găsit-o pe Aysegul fără semne de viață. Potrivit The Sun, trupul său neînsuflețit a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Istanbul pentru a se stabili cauza exactă a morții.
Poliția a deschis o anchetă, iar circumstanțele decesului sunt tratate ca fiind suspecte, a confirmat prietena apropiată a influencerei, Kardelen Toprak, pe rețelele de socializare. Investigațiile sunt în curs de desfășurare.