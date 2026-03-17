O creatoare de modă din Turcia a murit la 27 de ani. Mesajele tulburătoare pe care le-a postat Aysegul Eraslan, înainte de tragedie

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Creatoarea de modă Aysegul Eraslan, în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Istanbul pe 13 martie, după ce a postat mesaje tulburătoare despre violență și copilărie traumatică. Poliția investighează circumstanțele decesului.

Creatoare de modă, decedată la 27 de ani

Aysegul Eraslan și-a construit un nume în industria modei, fiind designer de succes și fondatoarea unui atelier renumit din Istanbul. Colecțiile sale au impresionat publicul la numeroase prezentări de modă, iar prezența ei carismatică a cucerit milioane de fani în cadrul emisiunii populare din Turcia, ”Iste Benim Stilim” („Acesta este stilul meu”). De asemenea, influencerița avea o comunitate online puternică și loială, atrasă de personalitatea sa autentică și stilul său sofisticat.

Cu doar câteva ore înainte să fie descoperită fără viață, Aysegul a publicat câteva mesaje care au ridicat semne de întrebare.

Într-unul dintre ele, ea a scris: „Sunt lucruri pe care nu am putut să vi le împărtășesc, lucruri pe care nu le știați, lucruri despre care nu v-am spus niciodată”.

„Singurul lucru pe care îl știu este că am fost o persoană foarte bună. Nu am greșit nimănui”, a continuat Aysegul Eraslan.

Un alt mesaj a dezvăluit detalii dureroase despre trecutul său: „Nu am cunoscut niciodată dragostea unei mame sau a unui tată. Am fost crescută cu multă violență”.

Postarea s-a încheiat cu o rugăminte pentru cei care o urmăresc: să aibă grijă de câinii ei.

Citește și: Sebastian Stan va deveni tată pentru prima oară. Iubita lui, actrița Annabelle Wallis, este însărcinată

Citește și: Jaden Smith, cu o geantă în formă de casă, la Paris Fashion Week. Accesoriul este evaluat la suma de 47.000 dolari

Familia tinerei s-a alarmat după ce nu a reușit să ia legătura cu ea și a anunțat poliția. Autoritățile au intrat cu forța în apartamentul ei și au găsit-o pe Aysegul fără semne de viață. Potrivit The Sun, trupul său neînsuflețit a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Istanbul pentru a se stabili cauza exactă a morții.

Poliția a deschis o anchetă, iar circumstanțele decesului sunt tratate ca fiind suspecte, a confirmat prietena apropiată a influencerei, Kardelen Toprak, pe rețelele de socializare. Investigațiile sunt în curs de desfășurare.

Citește și: Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Unde locuiește copilul acum

Citește și: Cum se descurcă în calitate de studentă Carmen Brumă, la 48 de ani: „Am luat bursă. Sunt tocilară”. Ce studiază vedeta

Moartea creatoarei de modă Aysegul Eraslan a lăsat un gol imens în inimile celor care o urmăreau și o admirau. Mesajele de condoleanțe au început să curgă pe rețelele de socializare.

„Nu pot să cred… Nu înțeleg, e atât de trist… Dormi în lumină”, a scris un fan.

Altul a adăugat: „Așa nu ar trebui să fie sfârșitul unui tânăr. Odihnească-se în pace”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Aysegul Eraslan

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News