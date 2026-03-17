Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Unde locuiește copilul acum

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să divorțeze în urmă cu mai mult timp. Vedeta are acum o nouă relație cu Roberto, cu care urmează să se căsătorească după ce a fost cerută de nevastă. Acum, fiica lui Florin Salam a luat o decizie importantă. Ea ar fi renunțat la custodia băiețelului său.

Betty Salam a semnat la notar că renunța la custodia fiului său

Decizia pe care a luat-o Betty Salam i-a surprins pe mulți dintre fanii ei. Ea ar fi renunțat la custodia băiețelului său, după ce a încheiat o înțelegere amiabilă cu fostul soț, la notar.

Cei doi au anunțat că divorțează în urmă cu mai mult timp, având o despărțire fără scandal. Betty și Cătălin au continuat să fie părinți buni pentru Matthias, în ciuda faptului că mariajul lor n-a rezistat.

Acum, se pare că foștii soți au ajuns la un acord oficial prin care băiatul rămâne în grija tatălui, iar Betty Salam îl poate vedea în weekend-uri.

Cei doi s-au înțeles fără probleme asupra programului și asupra felului în care își vor crește băiețelul.

Unde locuiește copilul

Momentan, Matthias locuiește cu bunica din partea tatălui, adică mama lui Cătălin Vișinescu. Bărbatul este mai mult plecat în străinătate și există zvonuri conform cărora acesta ar putea să se mute definitiv în Germania, acolo unde este familia actualei sale partenere.

Până o decizie oficială, Matthias este bine îngrijit și nu îi lipsește nimic, spune mama lui.

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală, este educat și nu-i lipsește nimic, asta este cel mai important lucru. Am luat decizia cea mai bună pentru el și acest lucru este cel mai important lucru.

Nu am stabilit ce va urma, dar pot să vă asigur că mereu voi face parte din viața lui. Ne-am văzut de 8 martie, normal. Avem mereu program împreună stabilit, este copilul meu și voi fi mereu prezentă în viața lui. Avem programată și o vacanță împreună și vreau să fac totul ca să-i fie lui bine”, a confirmat Betty Salam pentru cancan.ro.

Ambii foști soți și-au refăcut viața

Cu copilul care crește alături de bunica lui, ambii foști soți și-au refăcut viața. Cătălin Vișinescu i-a prezentat fiului său noua parteneră, lucru pe care l-a împărtășit și cu urmăritorii de pe internet.

„Nu caut perfecțiunea, dar lângă voi cred că am găsit-o. Nu pentru că totul e perfect… ci pentru că atunci când suntem împreună simt liniște. Simt că pot fi eu, fără măști, fără frici. În râsetele noastre, în momentele simple și în felul în care ne susținem unul pe altul, găsesc ceva rar… ceva adevărat. Poate că perfecțiunea nu există, dar ce avem noi trei e mai mult decât suficient pentru mine. Și pentru asta sunt recunoscător în fiecare zi”, a fost mesajul transmis de Cătălin Vișănescu.

De cealaltă parte, Betty Salam se bucură de o frumoasă poveste de dragoste alături de Roberto, cu care s-a și logodit.

