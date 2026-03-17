Cum se descurcă în calitate de studentă Carmen Brumă, la 48 de ani: „Am luat bursă. Sunt tocilară”. Ce studiază vedeta

Carmen Brumă a decis să urmeze cursurile Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în cadrul unui Master de Nutriție și Siguranță alimentară. Vedeta este în anul II și se mândrește cu rezultatele obținute. Iată cum se simte în calitate de studentă și ce performanțe a reușit.

Cum se descurcă soția lui Mircea Badea la facultate

Carmen Brumă a trecut cu bine peste sesiunea de examene din iarnă, unde a reușit să obțină nota maximă la aproape toate materiile.

Ea a menționat că a avut nouă examene, iar la opt dintre ele a obținut nota 10, iar la celălalt a luat nota 9. Soția lui Mircea Badea a recunoscut că mereu a fost tocilară, iar în urmă cu un a obținut chiar și o bursă de merit.

„Am avut o sesiune cu șapte examene. Plus cele două de laborator. Vreo nouă examene în total. Am terminat cu bine, am avut un singur 9, în rest numai note de 10. Sunt tocilară total, nu vă mirați! Și am mai luat și bursă de merit în anul I.

Și în copilărie aveam tendința de a fi tocilară, dar am remarcat că după 40 de ani s-a dezvoltat și mai tare. S-a accentuat! Fac facultate la perimenopauză! Așa e, a venit perimenopauza…

Eu am și un program care se intitulează «Nu mi-e frică de 40», dedicat femeilor care au peste 40 de ani și care trec prin această etapă normală a vieții noastre și care trebuie să fie pregătite și informate, astfel încât să treacă prin această perioadă cât mai lin”, a spus Carmen Brumă pentru Click.

Cum se descurcă fiul ei la școală

Carmen Brumă a fost întrebat dacă Vlad, fiul ei și a lui Mircea Badea, se descurcă la fel de bine la școală. Vedeta a spus că, din fericire, Vlad îi calcă pe urme.

„Copilul, da, învață bine și el. Sunt mulțumită de el. Nu avem probleme din punctul acesta de vedere. Am fost în vacanța copiilor cu el la schi în Vatra Dornei și mă felicit pentru locul pe care l-am ales. Este o zonă neaglomerată și foarte frumoasă”, a încheiat vedeta.

