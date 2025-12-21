  MENIU  
Rețeta de maioneză fără ulei. Este secretul lui Carmen Brumă pentru sărbători fără kilograme în plus

Adelina Duinea
.

Carmen Brumă știe cum să transforme mesele de sărbătoare în adevărate răsfățuri culinare, fără excese calorice. Vedeta ne demonstrează că poți mânca gustos de Crăciun și fără să faci compromisuri pentru siluetă, iar una dintre soluțiile ei preferate este o maioneză fără ulei, ideală pentru preparatele festive. Descoperă de ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de maioneză fără ulei în rândurile de mai jos.

Maioneza light care nu îngrașă. Rețeta recomandată de Carmen Brumă pentru masa de Crăciun

Pentru Carmen Brumă, Crăciunul înseamnă relaxare și timp petrecut alături de cei dragi. Anul acesta, vedeta va schimba decorul și va petrece sărbătorile la munte, alături de prieteni, însă principiile alimentare rămân aceleași. „Preparatele tradiționale pot fi adaptate astfel încât să fie mai prietenoase cu silueta, fără să pierzi din gust. Un exemplu clar este maioneza, care, din cauza uleiului, aduce foarte multe calorii. O singură lingură de ulei are aproximativ 100 de calorii”, a explicat Carmen Brumă, pentru Click!.

Pentru cei care își doresc un Crăciun mai ușor, vedeta vine cu o rețetă simplă și eficientă de maioneză light. „Dacă vrei să reduci câteva sute de calorii de la masa de sărbători fără să renunți la gust, maioneza este cheia. Ai nevoie de două ouă fierte, două lingurițe de muștar, o lingură de iaurt, sare și piper după gust. În total, obții o maioneză cu aproximativ 200 de calorii”, spune Carmen Brumă. Procesul de pregătire este același ca în mod normal. Diferența? Aproximativ 400 de calorii mai puțin față de varianta clasică, cu ulei.

Carmen Brumă recomandă mișcarea și în timpul sărbătorilor de iarnă

Pe lângă alimentație, Carmen Brumă atrage atenția și asupra importanței mișcării zilnice, chiar și în perioada sărbătorilor. „Antrenamentele din programele mele durează doar 20-30 de minute, pot fi făcute acasă și sunt perfecte pentru această perioadă”, recomandă ea.

În ceea ce privește meniul de Crăciun, Carmen Brumă a ales preparate echilibrate: ciorbă rădăuțeană, salată cu pește și friptură cu sos de citrice. „De sarmale și cozonac se ocupă mama, care este lider incontestabil la capitolul acesta”, a mai adăugat vedeta, cu zâmbetul pe buze.

Foto: Instagram

