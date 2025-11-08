  MENIU  
Home > Vedete > Carmen Brumă dezvăluie care este alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”

Carmen Brumă dezvăluie care este alimentul natural care îngrașă mai mult ca zahărul: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii”

Oana Savin
.

Carmen Brumă (48 ani), tehnician nutriționist și instructor de fitness, a dezvăluit că există un aliment des consumat de români care îngrașă mai mult ca zahărul.

Carmen Brumă, despre alimentul care îngrașă mai mult ca zahărul

Carmen Brumă reușește să își păstreze silueta intactă, cu ajutorul sportului, dar și al unei alimentații corecte. Acum, partenera lui Mircea Badea a explicat că există un aliment des consumat de români, care îngrașă chiar mai mult ca zahărul. Este vorba despre miere, care este deseori folosită ca un substitut al zahărului.

„Zahărul și mierea sunt aproape la fel. Ambele sunt formate din zaharuri simple, glucoză și fructoză, pe care corpul le procesează aproape identic. O linguriță de zahăr are aproximativ 16 kcal, iar o linguriță de miere are chiar mai multe, 21 kcal. Știți de ce? Pentru că mierea este lichidă și grea și, pur și simplu, într-o linguriță încape mai mult produs decât în cazul zahărului. Uite, așa, fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii!”, a precizat Carmen Brumă în mediul online.

În ce cantități poate fi consumat acest aliment

Carmen Brumă a explicat că mierea are numeroase beneficii, însă este important să fie consumată în cantități mici. Potrivit acesteia, mierea este bogată în vitamine și antioxidanți.

„E adevărat că mierea are vitamine, minerale și antioxidanți, dar în cantități mici, iar într-un proces de slăbire contează prea puțin. Și încă un detaliu foarte important! Dacă o pui în lichide fierbinți sau o folosești la gătit, la temperaturi de peste 45 de grade, enzimele și antioxidanții se distrug în mare măsură. Dacă vrei să slăbești, ține minte: mierea e naturală, dar tot zahăr e! Soluția nu este să înlocuiești zahărul cu mierea, ci să reduci cantitățile și să o faci în mod constant”, a încheiat ea.

De asemenea, Carmen Brumă trage un semnal de alarmă și spune că mierea nu trebuie folosită în băuturile fierbinți, ci doar în cele călduțe, pentru a nu-i fi distruse enzimele și antioxidanții.

Natural nu înseamnă automat slab caloric/ mai bun pentru slăbit. Cheia e cantitatea. Plus consecvența. Tip: dacă vrei miere, pune puțin, doar în băuturi călduțe, nu fierbinți. Dacă o pui în băuturi cu temperaturi peste 45 de grade, enzimele și antioxidanții se distrug în mare măsură”, a explicat ea.

Sursă foto: Instagram

