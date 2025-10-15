Carmen Brumă, apariție incendiară la Palatul Parlamentului. Partenera lui Mircea Badea a participat la lansarea cărții Anastasiei Soare

Carmen Brumă (48 ani) și Mircea Badea (51 ani) au participat la lansarea cărții Anastasiei Soare, „Conturul unui vis”, eveniment ce a avut loc la Palatul Parlamentului. Cei doi au atras rapid atenția celor din jur, mai ales că jurnalista a purtat o ținută spectaculoasă.

Carmen Brumă, într-o ținută incendiară la Palatul Parlamentului

Carmen Brumă a atras imediat atenția celor aflați la lansarea cărții Anastasiei Soare când a pășit la Palatul Parlamentului într-o rochie neagră, cu un detaliu de dantelă transparentă pe picior până la coapsă, ce i-a pus în evidență silueta ideală.

Vedeta și-a completat ținuta cu un make-up elegant și cu o coafură simplă, cu părul prins într-un coc jos. Ca accesorii, jurnalista a ales o pereche de cercei negri și un clutch în aceeași nuanță.

La fel de elegant a fost și partenerul ei, Mircea Badea, care a optat pentru un costum clasic negru, o cămașă albă și o cravată deschisă la culoare.

Carmen Brumă a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini de la eveniment, alături de un mesaj simplu: „Câteva poze de aseară de la evenimentul special Anastasia Soare”.

Ce vedete au fost prezente la evenimentul Anastasiei Soare

Pe lângă Carmen Brumă și Mircea Badea, mai multe vedete și-au făcut simțită prezența la Palatul Parlamentului pentru lansarea cărții Anastasiei Soare.

Printre acestea s-au aflat Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu. Aceasta din urmă a ales o ținută sobră, dar elegantă. Influencerița a optat pentru o ținută all-black, formată dintr-un sacou cu umeri structurați și o fustă cu croială impecabilă.

„Anastasia Soare, o femeie care inspiră o lume întreagă s-a întors acasă! A venit în România nu doar ca antreprenoare de succes, ci ca un om care a avut curajul să viseze și să înfrunte greutățile cu demnitate. Cu emoție și sinceritate, ne-a împărtășit din drumul ei presărat cu sacrificii, multă muncă și momente de îndoială, dar și cu o viziune clară și o credință puternică în propriile forțe. Iar acum, povestea ei prinde viață și între paginile cărții „Conturul unui vis” – o mărturie sinceră despre cum se clădește succesul pas cu pas. Mulțumim pentru motivație și o seară magică, Anastasia! ⭐️”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

La rândul ei, Mădălina Ghenea a fost la înălțimea evenimentului, actrița alegând o ținută Black & white, formată dintr-o cămașă albă lejeră, sacou și pantaloni negri cu corială amplă. Aceasta și-a completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare și bijuterii statement.

