Radu Vâlcan, Adelina Pestrițu și Andreea Popescu, apariții de senzație la Viva! Influencers Party 2026

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Atmosfera Bucureștiului se încinge în această seară! Centrul comercial ParkLake găzduiește unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului: VIVA! Influencers Party. Vedete de top, creatori de conținut și personalități din mediul online se adună într-un cadru spectaculos pentru a sărbători o dublă ocazie de neuitat.

Viva! Influencers Party 2026, o ediție de neuitat

Covorul roșu este neîncăpător pentru numele mari care și-au confirmat prezența. Printre invitații de marcă ai serii se numără Alexandra Căpitănescu, Dan Negru și Adelina Pestrițu, Gabriela Cristea, Oana Roman, alături de mulți alții.

Gazdele care mențin energia la cote înalte și ghidează invitații de-a lungul întregii seri sunt îndrăgiții Daniel Pavel și Ana Maria Pavel.

Programul serii promite spectacol la cel mai înalt nivel. Atmosfera este întreținută de:

Elena Gheorghe, care a urcat pe scenă cu un show incendiar;

Un DJ Set electrizant, acompaniat live de sunetul inconfundabil al violonistelor de la Alexandra Violin.

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ParkLake: 10 ani de experiențe, comunitate și natură

Mai mult decât un simplu centru comercial, ParkLake reprezintă un concept unic în România, construit în jurul unei idei care îl definește încă de la lansare: apropierea de natură. De la arhitectură și design, până la experiențele, evenimentele și proiectele pe care le creează, natura este parte integrantă din identitatea ParkLake și din felul în care acest spațiu se conectează cu oamenii.

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De 10 ani, ParkLake aduce împreună shopping-ul, entertainment-ul, comunitatea și natura, devenind o parte esențială din viața Bucureștiului. În această seară aniversară, prin intermediul evenimentului VIVA! Influencers, se sărbătorește nu doar un deceniu de la deschidere, ci 10 ani de experiențe, povești și energie împărtășită cu toți cei care i-au fost alături.

Foto: Dumitru Angelescu

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