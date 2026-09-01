Ce face Mihai Onilă, la o lună de la operația care i-a salvat viața. Cum se simte acum: „Se vindecă neașteptat de repede”

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Mihai Onilă se simte excelent, la doar câteva săptămâni după operația care i-a salvat viața. El și-a reluat activitatea artistică, iar soția lui, Laura, a dezvăluit că recuperarea merge foarte bine.

Mihai Onilă se simte excelent, după operația dificilă prin care a trecut

Cântărețul a avut un moment de cumpănă la finalul lunii iulie, când a ajuns de urgență la spital și a fost operat după un episod de pancreatită acută. A urmat apoi perioada de recuperare, iar acum Mihai a revenit la activitățile sale artistice.

Mai mult, el a urcat deja pe scenă, iar acum lucrează la piese noi în studio și recuperarea merge într-o direcție foarte bună.

Laura Onilă le-a transmis fanilor că artistul se simte bine, iar evoluția lui este una surprinzătoare. El reușește să își recapete ritmul de zi cu zi.

„Vrem să le transmitem tuturor celor care îl îndrăgesc pe Mihai și se gândesc la noi un mesaj plin de speranță și lumină: Mihai se simte bine, iar evoluția stării lui de sănătate este extrem de favorabilă! Se vindecă neașteptat de repede pentru că este un om incredibil de puternic, determinat și conectat la propria lui vindecare”, a transmis soția artistului, potrivit Click!

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Mihai respectă toate sfaturile medicilor și are mare atenție la odihnă și alimentație.

Artistul se plimbă și deja a reușit să scape de firele de la operație, așa că este pe un drum foarte bun.

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„I s-au scos deja firele, iar evoluția este excelentă. În fiecare zi facem mișcare și ieșim o oră de plimbare pe jos. Este un „pacient’ extrem de ascultător și riguros când vine vorba de orele de odihnă și de alimentație”, povestește soția lui, Laura Onilă.

A revenit pe scenă

Cu toate că a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă, Mihai Onilă a reușit să urce din nou pe scenă. La doar două săptămâni după operație, Mihai Onilă a fost MC la festivalul Summer Well, iar acum muncește în studio și pregătește piese noi.

„Mihai dovedește că este o adevărată forță de nestăvilit, iar vindecarea lui este de-a dreptul fantastică! La doar două săptămâni de la operație a fost deja MC la festivalul Summer Well, iar în curând și-a reluat complet pasiunea: și-a reînceput activitatea și lucrează deja în studio la piese noi”, spus soția lui.

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