Ultimele dorințe ale actriței Anca Pandrea. Dezvăluirile făcute de cea mai bună prietenă a sa: „Tot ce și-a dorit ea”

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Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, pe 31 august 2026, după o luptă lungă cu numeroase probleme de sănătate. Însă, înainte de a muri, îndrăgita actriță și-a rugat prietena să îi îndeplinească ultimele dorințe.

Ultimele dorințe ale actriței Anca Pandrea

Anca Pandrea, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale României, s-a stins din viață la 80 de ani, lăsând în urmă o poveste de iubire și o amprentă artistică de neuitat. Prietena sa a confirmat că actrița a pierdut lupta cu problemele grave de sănătate: insuficiență cardiacă și respiratorie.

„Din păcate, în ultimele luni, în fiecare săptămână am chemat salvarea”, a mărturisit prietena Ancăi Pandrea.

„Respirația și inima îi făceau probleme, iar de acolo au pornit și alte boli, pe care nu vreau să le pronunț, din respect pentru Ancuța”, a mai spus aceasta pentru Spynews Live TV.

Actrița și-a găsit pacea la ora 21.50, după ce, în ultimele clipe, i-a spus prietenei sale că nu mai poate.

„Îi spuneam că o iubesc mult, iar ea dădea din cap că da, cu același zâmbet blând”, a precizat prietena Ancăi Pandrea.

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„Este nuntă în cer”

Moartea Ancăi Pandrea a fost descrisă de prietena sa apropiată ca o „nuntă în cer”, o reuniune emoționantă cu Iurie Darie, iubirea vieții ei.

„Este o tragedie, cred că astăzi este nuntă în cer. Ancuța este cu Iura după atâta timp. Ne este foarte greu să acceptăm că se întâmplă acest lucru. N-am cuvinte. Îmi pare extraordinar de rău. Toți prietenii suntem fără cuvinte. Nici surorii sale nu îi spunea câte probleme sunt. Astăzi a trebuit să-i dau tot eu vestea surorii sale. S-a stins la 21:50”, a mai spus aceasta.

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Actrița a lăsat instrucțiuni clare pentru ultimele momente: hainele preferate, tabloul dorit și o ceremonie simplă.

„Ca ultime dorințe, hainele pe care le-a vrut i le-am pus, i-am pregătit tabloul, tot ce și-a dorit ea. În ultimul timp o vedea pe mama ei, îi era foarte dor de mama ei, vorbea foarte mult despre mama ei. Și-a dorit foarte mult să plece ca o persoană simplă, umilă, să rămână în istoria României ca persoana care a avut cea mai frumoasă poveste de dragoste. Și-a scris singură necrologul. A lăsat un gol imens. Trebuia să se gândească și la noi când a plecat”, a precizat prietena Ancăi Pandrea.

Unde va avea loc înmormântarea Ancăi Pandrea

Anca Pandrea va fi înmormântată vineri, în Cimitirul de la Sfânta Vineri din București. Prietena actriței a spus ca va reveni cu detalii zilele acestea.

„Cine dorește să aducă flori, o să fie la cimitirul de la Sfânta Vineri. Mâine urmează să discutăm cu cei de la pompe funebre, ca să fie totul așa cum și-a dorit Ancuța”, a subliniat aceasta.

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Sursă foto: Facebook, Captură video

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