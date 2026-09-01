Povestea de dragoste dintre Iurie Darie și Anca Pandrea: „Am simțit că este jumătatea mea din prima secundă”

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O iubire fulminantă, trăită fără filtre și fără regrete. Timp de aproape 26 de ani, Iurie Darie și Anca Pandrea au scris una dintre cele mai pasionale, atipice și comentate povești de dragoste din lumea artistică românească. Un destin marcat de o conexiune sufletească profundă, care a sfidat convențiile și a trecut dincolo de moarte.

Povestea de iubire dintre Iurie Darie și Anca Pandrea

Iurie Darie și Anca Pandrea s-au cunoscut la Teatrul de Comedie, însă scânteia nu s-a aprins imediat. Marele actor era căsătorit cu iubirea din tinerețe, actrița Consuela Roșu. Pierderea timpurie a acesteia l-a lăsat pe Iurie Darie devastat, într-o singurătate apăsătoare. În acea perioadă de profundă suferință, Anca Pandrea i-a devenit mai întâi sprijin, iar ulterior, parteneră de viață.

Conexiunea lor a fost una instantanee odată ce s-au apropiat.

„Am simțit că este jumătatea mea din prima secundă. Nu a fost o simplă flirtare, a fost o recunoaștere a sufletelor noastre,” mărturisea Anca Pandrea despre începutul relației lor.

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O iubire fără inhibiții și dincolo de convenții

Relația dintre cei doi a fost adesea în atenția publicațiilor din cauza dezinhibiției de care dădeau dovadă. Spre deosebire de alte cupluri din generația lor, Iurie Darie și Anca Pandrea nu s-au sfiit niciodată să își arate afecțiunea în public sau să pozeze în ipostaze neconvenționale. Pentru ei, iubirea nu cunoștea vârstă.

Legătura lor a fost consolidată de momente de tandrețe absolută și de declarații publice memorabile.

Iurie Darie nu se ferea să își exprime sentimentele ori de câte ori avea ocazia: „Anca este energia mea, este aerul pe care îl respir. Fără ea, lumea mea ar fi mult mai gri.”

La rândul ei, actrița spunea adesea că Iura este „soarele și copilul ei mare”.

Deși au trăit ca o adevărată familie zeci de ani, cei doi nu au ajuns niciodată în fața altarului în mod oficial, considerând că legătura lor spirituală este mult mai puternică decât un act la starea civilă.

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Anca Pandrea, alături de Iurie Darie până în ultima clipă

Ultimele luni din viața actorului au fost o probă grea de devotament. Când starea de sănătate a lui Iurie Darie s-a deteriorat grav, Anca Pandrea nu a părăsit nicio clipă spitalul, veghindu-l zi și noapte până la trecerea lui în neființă, în noiembrie 2012.

Pierderea partenerului nu a stins însă flacăra din sufletul actriței. În anii care au urmat, Anca Pandrea a păstrat vie memoria lui Iurie Darie într-un mod emoționant, purtând mereu haine cu chipul lui și păstrând casa exact așa cum o lăsase el.

„Iura nu a plecat niciodată de lângă mine. Vorbesc cu el în fiecare zi, îi simt prezența în casă și știu că mă așteaptă,” declara actrița cu lacrimi în ochi.

Anca Pandrea s-a stins la 80 de ani

După aproape 14 ani în care a trăit cu dorul nealinat al marelui ei suflet pereche, Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Slăbită de problemele de sănătate din ultima perioadă, actrița a plecat în lumea celor drepți, lăsând în urmă amintirea unei artiste talentate, dar mai ales a unei femei care a iubit până la ultima suflare.

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Sursă foto: Facebook, Captură video

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