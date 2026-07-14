Povestea de dragoste dintre Dana și Adrian Năstase. Cum s-au cunoscut în urmă cu 41 de ani: „Nu pot să-mi închipui să stau fără ea”

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Dana și Adrian Năstase sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din viața publică românească. Cei doi au căsnicie care durează de mai bine de patru decenii. Cei doi s-au cunoscut în anii ’80 și au început o poveste de dragoste frumoasă.

Cum s-au cunoscut Dana și Adrian Năstase

Povestea de dragoste dintre fostul premier Adrian Năstase și soția lui, Dana, datează de acum 41 de ani. În continuare, cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din viața publică românească.

Cei doi s-au cunoscut într-un mediu foarte riguros. Adrian Năstase este jurist și cercetător, iar Dana Miculescu era fiica lui Angelo Miculescu, ministru al Agriculturii și viceprim-ministru în perioada comunistă.

Cei doi au descoperit valori comune și o viziune asemănătoare în privința familiei, așa că au decis să construiască împreună un viitor.

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S-au căsătorit pe 31 iulie 985 și a fost a doua căsnicie pentru amândoi. Adrian Năstase fusese căsătorit cu Ilinca Preoteasa, iar Dana trecuse printr-un mariaj scurt înainte.

„Ne-am întâlnit la o prietenă. Așa a început o relație care a fost extrem de specială. Eu am invitat-o la mine acasă și i-am pus muzica mea preferată, Wagner, și ea a încercat să reziste. Nu i-a fost foarte ușor. S-a construit extraordinar. Și, iată, acum, după 35 de ani, nu pot să-mi închipui să stau fără ea. De-a lungul timpului am apreciat-o pentru fermitatea opiniilor”, spunea fostul premier în trecut, într-un interviu pentru Pro TV.

Prima întâlnire dintre cei doi

Fostul om politic a povestit într-un interviu că la începutul relației lor, a chemat-o pe Dana la el acasă și i-a gătit, însă aceasta nu a fost impresionată.

Adrian Năstase a spus că soția lui a avut o voință de fier pentru că a trecut peste felul în care a gătit și peste gusturile lui muzicale.

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„Eu cred că ea a avut o voință foarte puternică să treacă peste felul în care găteam și peste muzica pe care i-o puneam. Am invitat-o acasă, îmi aduc aminte, prima dată, eu eram pe vremea aceea și sunt și acum pasionat de muzica lui Wagner.

I-am pus muzică de Wagner, pe ea n-a impresionat-o deloc, dar nu mi-a spus atunci, mi-a spus mult mai târziu”, a dezvăluit Adrian Năstase, în cadrul podcastului realizat de Adrian Artene, pe YouTube.

Cei doi au ajuns să se potrivească, mai ales în privința mâncării.

„Sigur, avem gusturi comune pe anumite zone, dar și gusturi diferite pe altele. Acum ea gătește mai bine decât mine, plus că gătește mult mai des. Și acum este la Cornu, pregătește sosul de roșii pentru la iarnă pentru nepoți și pentru noi”, a mai spus Adrian Năstase.

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