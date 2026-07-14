Ce face Monica Tatoiu ca să slăbească, după ce i-au ieșit prost analizele: „Fără șampanie, fără fructe”. Ce mănâncă femeia de afaceri

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Recent întoarsă dintr-o vacanță, Monica Tatoiu se pregătește să plece în Italia. Înainte de asta ea s-a apucat de un program de slăbit, pentru a fi mai sănătoasă. Tatoiu a făcut analize de sânge și în urma lor, s-a hotărât să slăbească. Într-o singură săptămână, ea a ajuns de la 68 de kilograme la 65 de kilograme, însă ar vrea să ajungă la 63 de kilograme. Iată ce face pentru acest lucru.

Monica Tatoiu, dietă strictă

Monica Tatoiu s-a hotărât să slăbească, după ce mai multe analize nu au ieșit tocmai bine, iar ficatul îi face probleme. Ea deja a scăpat de 3 kilograme într-o săptămână.

„M-am apucat de dietă. Am scăpat deja frumos de 3 kilograme într-o săptămână, de la 68,4 kilograme am ajuns la 65,4. Ținta este să ajung la 63 de kilograme.Dieta este bazată pe analize de sânge. Foarte personalizată. Am niște analize de ficat mai urâte. De asta am început dieta. Fără șampanie, fără fructe în afara merelor…”, a povestit Monica Tatoiu pentru Click!

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Tatoiu a împlinit 70 de ani pe 21 iunie și este mai preocupată de sănătatea ea. În vacanța în care se afla de ziua ei, femeia de afaceri a transmis un mesaj.

Pentru noul stil de viață, ea a decis să bea 2,5 litri de apă pe zi, să mănânce din 5 în 5 ore și doar proteine și legume.

„Mănânc din 5 în 5 ore, mai mult proteine, legume, și beau 2,5 litri de apă. Urmează să plec în altă vacanță, pentru 5 săptămâni, de data asta în Sardinia. Nu trebuie să renunț la acest nou stil de viață. După faza a doua a dietei urmează faza a treia și apoi a patra. Sănătatea este prioritară!”, ne-a mai povestit Monica Tatoiu pentru sursa citată.

Ce ritual are în fiecare dimineață

Femeia de afaceri a mărturisit că își începe diminețile cu apă sfințită și un pahar de șampanie.

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„Da, n-am nicio problemă. Știi de ce? Pentru că șampania este diuretică. Fetelor, cel mai inestetic este o femeie beată. Vai! Eu de mică am învățat să beau, eu nu m-am îmbătat niciodată. Eu pun sub masă mulți bărbați. N-am nicio problemă. Dragilor, dacă vă apucați, nu cocktailuri, nu amestecuri. Ai început cu whisky? Bei whisky cu apă până la 6 dimineața și nu te îmbeți. Nu vreau să-mi pierd control”, a explicat Monica Tatoiu.

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