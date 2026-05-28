  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”

Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Monica Tatoiu nu-l compătimește pe Irinel Columbeanu după ce și-a pierdut averea și a ajuns într-un azil de vârstnici. Fosta directoare Oriflame România a spus și ce părere are despre fosta soție a lui Irinel, Monica Gabor.

Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu Monica GaborIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Monica Tatoiu este de părere că Irinel Columbeanu „merită ce i se întâmplă”. Fostul milionar și-a pierdut întreaga avere și locuiește din toamna anului 2023 într-un azil de vârstnici. Deși costurile lunare ajung la aproximativ 4500 de lei, Irinel este sprijinit de directorul centrului, Ion Cassian, dar și de nașul lui, Matei Miko.

În timp ce unii îl compătimesc, Monica Tatoiu este de părere că Irinel Columbeanu „nu știa să facă afaceri” și „a fost băiatul lui tata”, iar când acesta din urmă a murit „nu i-a mai mers”. „În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare. Irinel nu a fost niciun manager de bani. N-a avut nicio treabă cu managementul afacerilor, a fost băiatul lui tata. Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers. Cuvântul este că s-a urcat scroafa în copac, iar Dumnezeu nu bate cu bățul. A fost toată viața un frustrat. Am avut și noi în gașcă unii care erau copiii lui tata și veneau la noi în gașcă doar pentru că aduceau băutură. Irinel merită ce i se întâmplă. El nu știa să facă afaceri”, a spus ea, pentru România TV.

„S-a autodepășit”

În cadrul aceluiași interviu, Tatoiu și-a exprimat și opinia față de Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel, alături de care acesta are o fiică, Irina, studentă în SUA. „Monica a evoluat extraordinar, este excepțională, s-a autodepășit”, este de părere Tatoiu.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au cunoscut când ea avea 18 ani, iar el 48. La acea vreme, Monica ajunsese victimă a proxenetismului prin intermediul modellingului. Monica și Irinel au devenit rapid un cuplu și s-au căsătorit în 2006, iar în ianuarie 2007 s-a născut fiica lor, Irina. În 2011 au divorțat, presa vremii speculând infidelități de ambele părți. Ulterior, Monica s-a retras din viața publică și s-a mutat în Statele Unite, unde la cunoscut pe Mr. Pink, un afacerist cu care s-a căsătorit și alături de care un băiat. La rândul lui, afaceristul mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

Citește și: Irinel Columbeanu, aniversare de 69 de ani fără fiica lui, Irina. Ce mesaj i-a transmis tânăra: „Astăzi nu pot să fiu lângă tine”

Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Recomandarea zilei

Ion Cassian a sărit să-l apere pe Irinel Columbeanu, după declarațiile Monicăi Tatoiu

După declarațiile Monicăi Tatoiu, directorul azilului în care se află Irinel, Ion Cassian, a sărit în apărarea fostului milionar.

„Fiecare este cu părerea lui și cu banii lui. I-a tocat banii tatălui, care a făcut foarte mulți, important e că i-a tocat lui și nu a escrocat pe nimeni, dacă a avut ce să toace a tocat. N-a știut ce să facă cu ei, n-a avut o educație financiară, nu e primul nici ultimul. În orice familie poate exista un copil care să toace banii părinților. Bine că nu a tocat banii statului, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”, a spus Cassian, pentru Click!.

Cine l-a vizitat pe Irinel Columbeanu la azil, de aniversarea de 69 de ani

Irinel Columbeanu a împlinit 69 de ani pe 27 mai. Fiica lui, Irina, se află în SUA și i-a transmis o urare înduioșătoare prin intermediul rețelelor sociale. Fostul milionar n-a fost singur de ziua lui, ci i-a avut alături pe prietenii pe care și i-a făcut la biserica unde s-a botezat în 2025.

„De ziua lui de naștere au venit frații lui de la biserica unde s-a botezat anul trecut, i-au adus un tort frumos, i-au cântat „La mulți ani!”, dar și noi aici i-am luat un tort, a fost un cadru festiv, a fost tare fericit. În comparație cu alți ani, Irinel Columbeanu nu a mai fost scos în oraș, de prieteni.

De la Revelion încoace, numai cei de la biserică îl mai scot din azil. Dar are ce face, citește, se uită la televizor, socializează cu ceilalți pensionari. Acum, că e mai cald afară, iese în grădină, se plimbă, avem mare grijă de el. Este un om citit, o reală plăcere să stai de vorbă cu el”, a mai spus Ion Cassian, pentru sursa citată.

Foto: Libertatea.ro; Captură Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Fanatik
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei
GSP.ro
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
Click.ro
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Citește și...
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Românii din diaspora primesc până la 200.000 de euro dacă se întorc să investească în țară. Cum se obţin banii şi condiţia pusă de stat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Copiii albaștri. Fantezia lui Nicolae Ceaușescu privind Războiul Întregului Popor
Oana Roman, critici la adresa părinților și a profesorilor, după discursul elevei de clasa a V-a: „Ce înseamnă sistemul ăsta în care început copiii să se plângă”
Fiul lui Michael Schumacher are o nouă iubită. Mick Schumacher și-a oficializat relația cu o celebră violonistă
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Roman, critici la adresa părinților și a profesorilor, după discursul elevei de clasa a V-a: „Ce înseamnă sistemul ăsta în care început copiii să se plângă”
Oana Roman, critici la adresa părinților și a profesorilor, după discursul elevei de clasa a V-a: „Ce înseamnă sistemul ăsta în care început copiii să se plângă”
Fiul lui Michael Schumacher are o nouă iubită. Mick Schumacher și-a oficializat relația cu o celebră violonistă
Fiul lui Michael Schumacher are o nouă iubită. Mick Schumacher și-a oficializat relația cu o celebră violonistă
Proiecte speciale
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Libertatea.ro
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV
Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. "A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!"
Mariana Moculescu a pierdut dreptul de a mai sta în apartamentul în care locuia cu chirie. "A venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani!"
Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă
Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă
Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”
Ce țeapă și-a luat Carmen Grebenișan, chiar înainte de botezul fiului ei. Influencerița a pozat dezastrul: „Eu sunt vinovată”
Observator News
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Libertatea pentru Femei
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
„În cazul meu, mă întreține soția…”, declara recent ministrul Dragoș Pîslaru și a spus și salariul. Cine “doamna Cash”, femeia care câștigă de trei ori mai bine decât politicianul, mâna forte a familiei lor cu patru băieți
„În cazul meu, mă întreține soția…”, declara recent ministrul Dragoș Pîslaru și a spus și salariul. Cine “doamna Cash”, femeia care câștigă de trei ori mai bine decât politicianul, mâna forte a familiei lor cu patru băieți
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Singura vitamină care poate opri evoluția diabetului. Ce au descoperit cercetătorii
Singura vitamină care poate opri evoluția diabetului. Ce au descoperit cercetătorii
Cum scapi de molii cu un produs pe care îl ai deja în casă. Trucul folosit de experții în curățenie
Cum scapi de molii cu un produs pe care îl ai deja în casă. Trucul folosit de experții în curățenie
Noua lege a salarizării amenință veniturile angajaților din Sănătate. Sanitas a ieșit la protest
Noua lege a salarizării amenință veniturile angajaților din Sănătate. Sanitas a ieșit la protest
Joia dinainte de Rusalii 2026. Ce trebuie să faci pentru belșug, noroc și liniște în casă tot anul
Joia dinainte de Rusalii 2026. Ce trebuie să faci pentru belșug, noroc și liniște în casă tot anul
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Libertatea
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Când încep filmările noului show „Burlacii: Foc în Paradis”. În ce țară îi duce PRO TV pe concurenți
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton