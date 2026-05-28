Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu: „Merită ce i se întâmplă”

Monica Tatoiu nu-l compătimește pe Irinel Columbeanu după ce și-a pierdut averea și a ajuns într-un azil de vârstnici. Fosta directoare Oriflame România a spus și ce părere are despre fosta soție a lui Irinel, Monica Gabor.

Ce spune Monica Tatoiu despre Monica Gabor, după ce a dat de pământ cu Irinel Columbeanu

Monica Tatoiu este de părere că Irinel Columbeanu „merită ce i se întâmplă”. Fostul milionar și-a pierdut întreaga avere și locuiește din toamna anului 2023 într-un azil de vârstnici. Deși costurile lunare ajung la aproximativ 4500 de lei, Irinel este sprijinit de directorul centrului, Ion Cassian, dar și de nașul lui, Matei Miko.

În timp ce unii îl compătimesc, Monica Tatoiu este de părere că Irinel Columbeanu „nu știa să facă afaceri” și „a fost băiatul lui tata”, iar când acesta din urmă a murit „nu i-a mai mers”. „În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare. Irinel nu a fost niciun manager de bani. N-a avut nicio treabă cu managementul afacerilor, a fost băiatul lui tata. Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers. Cuvântul este că s-a urcat scroafa în copac, iar Dumnezeu nu bate cu bățul. A fost toată viața un frustrat. Am avut și noi în gașcă unii care erau copiii lui tata și veneau la noi în gașcă doar pentru că aduceau băutură. Irinel merită ce i se întâmplă. El nu știa să facă afaceri”, a spus ea, pentru România TV.

„S-a autodepășit”

În cadrul aceluiași interviu, Tatoiu și-a exprimat și opinia față de Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel, alături de care acesta are o fiică, Irina, studentă în SUA. „Monica a evoluat extraordinar, este excepțională, s-a autodepășit”, este de părere Tatoiu.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au cunoscut când ea avea 18 ani, iar el 48. La acea vreme, Monica ajunsese victimă a proxenetismului prin intermediul modellingului. Monica și Irinel au devenit rapid un cuplu și s-au căsătorit în 2006, iar în ianuarie 2007 s-a născut fiica lor, Irina. În 2011 au divorțat, presa vremii speculând infidelități de ambele părți. Ulterior, Monica s-a retras din viața publică și s-a mutat în Statele Unite, unde la cunoscut pe Mr. Pink, un afacerist cu care s-a căsătorit și alături de care un băiat. La rândul lui, afaceristul mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

Ion Cassian a sărit să-l apere pe Irinel Columbeanu, după declarațiile Monicăi Tatoiu

După declarațiile Monicăi Tatoiu, directorul azilului în care se află Irinel, Ion Cassian, a sărit în apărarea fostului milionar.

„Fiecare este cu părerea lui și cu banii lui. I-a tocat banii tatălui, care a făcut foarte mulți, important e că i-a tocat lui și nu a escrocat pe nimeni, dacă a avut ce să toace a tocat. N-a știut ce să facă cu ei, n-a avut o educație financiară, nu e primul nici ultimul. În orice familie poate exista un copil care să toace banii părinților. Bine că nu a tocat banii statului, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”, a spus Cassian, pentru Click!.

Cine l-a vizitat pe Irinel Columbeanu la azil, de aniversarea de 69 de ani

Irinel Columbeanu a împlinit 69 de ani pe 27 mai. Fiica lui, Irina, se află în SUA și i-a transmis o urare înduioșătoare prin intermediul rețelelor sociale. Fostul milionar n-a fost singur de ziua lui, ci i-a avut alături pe prietenii pe care și i-a făcut la biserica unde s-a botezat în 2025.

„De ziua lui de naștere au venit frații lui de la biserica unde s-a botezat anul trecut, i-au adus un tort frumos, i-au cântat „La mulți ani!”, dar și noi aici i-am luat un tort, a fost un cadru festiv, a fost tare fericit. În comparație cu alți ani, Irinel Columbeanu nu a mai fost scos în oraș, de prieteni.

De la Revelion încoace, numai cei de la biserică îl mai scot din azil. Dar are ce face, citește, se uită la televizor, socializează cu ceilalți pensionari. Acum, că e mai cald afară, iese în grădină, se plimbă, avem mare grijă de el. Este un om citit, o reală plăcere să stai de vorbă cu el”, a mai spus Ion Cassian, pentru sursa citată.

Foto: Libertatea.ro; Captură Youtube

