Nina Dobrev, în ipostaze tandre cu noul iubit, Dougie Joseph, la aproape un an după ce a rupt logodna cu Shaun White

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Nina Dobrev s-a afișat în premieră cu noul iubit, modelul Dougie Joseph, la zece luni după ce a rupt logodna cu snowboarderul Shaun White.

Nina Dobrev, în ipostaze tandre cu noul iubit, Dougie Joseph, la un an după ce a rupt logodna cu Shaun White

La aproape un an după ce ea și Shaun White au rupt logodna, Nina Dobrev a fost surprinsă în ipostaze tandre la plimbare cu noul iubit, modelul Dougie Joseph, prin New York.

Nina și Dougie au fost fotografiați zâmbitori, îmbrățișându-se și sărutându-se pe obraz. Cei doi au optat pentru două ținute lejere, ea a purtat o rochie și o șapcă bleumarin, geantă și balerini bej, el a ales teniși și șapcă maro, jeanși bleumarin, un tricou alb și un cardigan crem.

Dougie Joseph este model și co-fondator al mărcii Bondi Skin Co. Până în prezent, nici Joseph, nici Dobrev nu au făcut declarații publice cu privire la relația lor, care pare să fie la început.

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Despărțirea dintre Nina Dobrev și Shaun White, un subiect tabu

Între timp, fostul logodnic al Ninei nu a comentat deloc despărțirea lor. Cu toate acestea, sportivul a fost surprins în compania modelului Angela Garten, la începutul lunii iunie. La rândul lor, cei doi s-au bucurat de o plimbare prin New York, de cumpărături și de o plimbare cu bicicletele, pe 4 iunie. La un moment dat, cei doi s-au îmbrățișat tandru într-un magazin.

În ceea ce privește cei cinci ani în care Dobrev și White au fost împreună, o sursă a declarat pentru People, după despărțirea lor, că separarea „a fost o decizie de comun acord, care nu a fost ușoară, dar a fost luată cu dragoste și un profund respect reciproc”.

Ulterior, Nina a făcut mai multe postări criptice în care făcea aluzie la problemele din relația cu Shaun.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

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