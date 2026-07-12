Imagini rare cu fiicele lui Dwayne Johnson. Cele trei fete și-au susținut tatăl pe covorul roșu

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Dwayne Johnson a strălucit pe covorul roșu al premierei live-action ‘Moana’ pe 7 iulie în Los Angeles, alături de cele trei fiice ale sale, Simone, Jasmine și Tiana. Actorul obișnuiește să își țină familia departe de luminile reflectoarelor, astfel că fanii acestuia s-au bucurat să îl vadă înconjurat de fiicele sale.

Dwayne Johnson, înconjurat de fiicele sale pe covorul roșu

Dwayne Johnson și-a transformat apariția pe covorul roșu într-o adevărată sărbătoare de familie, marți, 7 iulie, la premiera filmului live-action „Moana” din Los Angeles. Alături de el au fost cele trei fiice ale sale – Simone (24 de ani), Jasmine (10 ani) și Tiana (8 ani) – soția sa, Lauren Hashian, mama sa, Ata Johnson, dar și fosta soție și mama lui Simone, Dany Garcia, împreună cu soțul acesteia, Dave Rienzi.

Jasmine și Tiana au impresionat publicul cu rochițele lor albastre, decorate cu hibiscus roșii și accesorizate cu funde asortate, în timp ce Simone a ales o rochie midi neagră, cu o crăpătură laterală, și sandale elegante cu toc.

Aceasta a fost prima lor apariție pe covorul roșu, la un eveniment de o asemenea amploare, după ce în noiembrie 2024, cele două surori mai mici participaseră la premiera „Moana 2” din Oahu, Hawaii, unde au purtat ținute colorate în nuanțe vesele de portocaliu, roz și galben.

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Cum au reacționat fetele actorului când au aflat că el îi dă vocea lui Maui în „Moana”

Pentru Dwayne „The Rock” Johnson, „Moana” este mai mult decât un simplu film. Actorul reia rolul semizeului Maui, pe care l-a interpretat inițial în pelicula animată din 2016, dar și în continuarea sa din 2024.

Într-un interviu mai vechi pentru People, Dwayne Johnson a povestit cu umor cum fiica sa Jasmine a reacționat când a aflat că vocea tatălui său este cea a lui Maui.

„I-am spus: «Știi, asta e vocea lui tati și o să-ți arăt». Maui a început să cânte, iar eu am început să cânt. După 10 secunde, încerca să-mi pună o pernă pe gură și mi-a zis: «Strici melodia»”, a povestit actorul cu umor.

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Pentru Jasmine și Tiana, Maui este personajul preferat, iar acest lucru s-a simțit și mai intens în momentul în care au descoperit că vocile lor au fost folosite pentru două personaje din „Moana 2”.

„Au iubit asta”, a declarat Dwayne Johnson pentru E! News, amintindu-și cum fetele „stăteau pe marginea scaunelor, așteptând să-și vadă momentul pe ecran. Când scena lor a început, au spus: «Asta sunt eu!»”

A fost un moment pe care actorul l-a descris drept „o bucurie a celebrității” și, cu umor, a adăugat: „Și un pic de nepotism”.

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Sursă foto: Getty

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