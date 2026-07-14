Cum a slăbit Roxana Blenche 18 kg după a doua sarcină. „Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu!”

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Roxana Blenche a uimit pe toată lumea cu o transformare fizică spectaculoasă, reușind să scape de nu mai puțin de 18 kilograme după cea de-a doua sarcină. Cunoscutul chef a devenit mamă pentru a doua oară în primăvara acestui an, iar revenirea la silueta de dinaintea nașterii a reprezentat o adevărată piatră de încercare, chiar și pentru un profesionist obișnuit cu rigoarea din bucătărie.

Cu o transparență totală, vedeta le-a dezvăluit fanilor săi planul alimentar strict care a ajutat-o să coboare de la 94 de kilograme, explicând însă că nu există o rețetă universal valabilă pentru toată lumea.

Meniul riguros din prima etapă a procesului de slăbire

Pentru a obține rezultate durabile, Roxana Blenche nu a apelat la soluții extreme, ci și-a construit o strategie bazată pe mese bine structurate, bogate în proteine și legume. Vedeta a mărturisit că secretul a constat în pregătirea mâncării în avans și în stabilirea unor variante fixe de meniu, pe care le-a respectat cu sfințenie chiar și atunci când se afla în vacanță.

„Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu, nu pot să dau sfaturi pentru alții. De la 94 până la 85 de kilograme am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite. Mâncam micul dejun imediat după ce mă trezeam. Micul dejun consta în două ouă fierte, puțină slăninuță, 50 de grame de brânză, roșii, castraveți, salată verde cât încape.

Câteodată mai puneam o felie de pâine Wasa. După care venea al doilea mic dejun, în care erau 100 de grame de prosciutto crudo, 80 de grame de cașcaval și 100 de grame de roșii cherry. Al treilea mic dejun erau 30 de grame de ovăz cu iaurt grecesc de 2% grăsime, mâncat cu niște fructe deasupra. La prânz erau pește, pulpe sau piept de pui sau mâncam paste cu brânză de vaci sau cottage cheese”, a transmis Roxana Blenche pe pagina sa de socializare.

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Strategia de urgență pentru depășirea blocajului de pe cântar

Deși începutul a fost promițător, procesul de slăbire a lovit un prag critic în momentul în care acul cântarului s-a oprit la 85 de kilograme. În ciuda faptului că respecta cu strictețe regimul inițial, organismul chef-ului a refuzat să mai coopereze, forțând-o să ia măsuri drastice și să aplice reguli mult mai severe legate de calorii și de intervalul orar în care se hrănea.

„De la 85 la 80 de kilograme am avut un blocaj. Nu mai puteam să slăbesc absolut deloc. Trebuiau recalculate caloriile. Mi-am dat seama că trebuie să îmi scad intervalul orar de mâncat și cât mâncam. Am scos slănina, puneam rar avocado. Înainte de vacanță aveam 75,8. Am băut ceai. Mâncam micul dejun la fel, dar fără slănină, iaurtul proteic, iar la 14.00 aveam ultima masă”, a explicat extrem de deschis celebra mămică.

Dincolo de alimentele alese, Roxana Blenche a ținut să sublinieze că nicio dietă nu poate da roade în absența unei organizări stricte și a consecvenței. Prin refuzul de a lăsa loc improvizațiilor culinare nesănătoase, ea a demonstrat că gestionarea caloriilor și adaptarea din mers a stilului de viață reprezintă singurele arme eficiente în lupta cu kilogramele acumulate în timpul maternității.

Foto – Facebook / Instagram

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