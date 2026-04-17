El este un sex-simbol la Hollywood, în timp ce ea este o cunoscută regizoare. Povestea de dragoste dintre Aaron Taylor-Johnson și Sam Taylor-Johnson a captivat întreaga lume din pricina diferenței de vârstă dintre ei. Regizoarea este cu 23 de ani mai mare decât soțul ei.

Cum a început povestea de dragoste dintre Aaron și Sam

Aaron Taylor-Johnson și Sam Taylor-Johnson s-au cunoscut în anul 2009, pe platourile de filmare ale peliculei „Nowhere Boy”, și s-au căsătorit în 2013. Regizoarea, cunoscută pentru filmele „Fifty Shades of Grey”, printre altele, este cu 23 de ani mai mare decât soțul ei. Astfel, la începutul relației lor, cei doi au ținut primele pagini ale ziarelor din întreaga lume.

La acea vreme, actorul, acum în vârstă de 35 de ani, a fost acuzat că s-a căsătorit cu Sam, în vârstă de 59 de ani, pentru a-și asigura roluri în producțiile regizate de ea. Totodată, Sam a fost confundată deseori cu mama actorului. În ciuda tuturor lucrurilor care s-au scris sau spus despre ei, cei doi par extrem de îndrăgostiți și indiferenți la părerile celor din jur.

Ce spun actorul și regizoarea despre diferența de vârstă dintre ei

În trecut, actorul a vorbit deschis despre căsătoria lor, susținând că pentru el vârsta este doar un număr. „Mi se pare interesant cum oamenii cred că vârsta contează. Cum îți mai poți da seama de vârsta cuiva în zilele noastre? E ciudat. Pentru mine anii sunt irelevanți. Soția mea se simte mai tânără ca mine. Este o femeie cu picioarele pe pământ, inteligentă, creativă și sunt foarte atras de ea”, a povestit Aaron, citat de Elle.

El susține că la început a fost deranjat de toată atenția care li s-a acordat, însă s-a obișnuit cu acest lucru. „Atenția care ni s-a acordat la început a fost intruzivă, dar faptul că m-am confruntat cu ea atât de devreme m-a ajutat. A ajuns să nu-mi mai pese și să nu mai vreau să sar la gâtul cuiva când îmi adresează întrebări incomode”, a mai spus actorul.

„Suntem împreună de mai mult timp decât mulți dintre prietenii noștri”

Și Sam a vorbit despre căsătoria ei cu celebrul actor, devenit cunoscut pentru rolurile sale din producțiile „Avengers” și „Anna Karenina”. „Dacă m-aș fi ghidat după părerea oamenilor, aș fi fost o femeie nefericită, prinsă într-un mariaj mizerabil. Celor din jur le place să comenteze, dar pe mine nu mă afectează. Căsnicia mea cu Aaron a rezistat mai mult decât cea anterioară. Suntem împreună de mai mult timp decât mulți dintre prietenii noștri”, a explicat regizoarea.

Aaron și Sam au împreună două fete, Wylda Rae (15 ani) și Romy Hero (13 ani). De asemenea, cei doi le-au crescut împreună și pe fiicele pe care regizoarea le are din fosta căsnicie cu distribuitorul de artă Jay Jopling, Angelica (28 de ani) și Jessie (20 de ani).

