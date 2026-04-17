Aubrey Plaza (41 ani) este însărcinată pentru prima dată. Actrița a primit vestea la un an după ce soțul ei, regizorul Jeff Baena, s-a sinucis. Aceasta și-a refăcut viața alături de actorul Christopher Abbott, iar acum urmează să devină mamă.
Aubrey Plaza este însărcinată pentru prima dată. Actrița, care se află într-o relație cu actorul Chris Abbott, a confirmat zilele trecute sarcina și a precizat că bebelușul urmează să vină pe lume în această toamnă.
„Este un bebeluș”, a afirmat ea, citată de People.
Luna trecută, actrița, al cărei regretat soț, scenaristul și regizorul Jeff Baena, a murit anul trecut prin sinucidere, și-a ținut burtica ascunsă în timp ce stătea în primul rând la Săptămâna Modei de la Paris.
La prezentarea Loewe, vedeta a purtat o jachetă de piele supradimensionată, asortată cu un pulover roșu și botine. Aubrey Plaza a etalat, de asemenea, o altă ținută lejeră la prezentarea Lacoste, purtând un tricou polo portocaliu asortat cu o fustă mini.
Aubrey Plaza a spus că este încântată să devină mamă pentru prima dată.
„Sunt. Da. Întotdeauna mi-am dorit, întotdeauna mi-am dorit, întotdeauna mi-am dorit să văd despre ce este vorba, știi?”, a spus Plaza despre a deveni mamă. „Pare atât de interesant, toată treaba asta”.
În ceea ce privește locul în care intenționează să-și crească copilul, Aubrey Plaza a remarcat: „Nu ne-am gândit la asta, dar cu siguranță pe Coasta de Est”.