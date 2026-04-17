Dr. Cezar de la „Desafio: Aventura” va deveni tată pentru a patra oară. „Toate se întâmplă la momentul potrivit!”

Doctorul Cezar Amititeloaie, cunoscut publicului din mediul online și din emisiunea „Desafio: Aventura”, trăiește unul dintre cele mai fericite momente din viața sa. Fostul medic cardiolog, dedicat în ultimii ani medicinei holistice, a anunțat că el și soția sa, Manuela Alexuc, așteaptă al patrulea copil. Cei doi, de obicei discreți în privința vieții personale, au ales să împărtășească vestea cu urmăritorii lor printr-o serie de fotografii încărcate de emoție.

Cum a făcut marele anunț

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Cezar și Manuela apar alături de băiețelul lor de 3 ani, surprinși într-un moment de tandrețe. Manuela a transmis un mesaj profund, în care vorbește despre transformările interioare prin care trece odată cu venirea pe lume a unui nou suflet.

„Știu că toate se întâmplă la momentul potrivit… dar a venit după o vreme în care am avut parte de multe conștientizări, integrări și îmbrățișare deplină a divinității… Și… da, a răsărit o emoție nouă între noi și, în același timp, o iubire care ne-a cuprins tare.”

„În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară.”

„Să porți în tine o viață pe care, momentan, nu o vezi, dar pe care o iubești deja… te schimbă fără să-ți ceară voie. Sunt recunoscătoare să fiu portal pentru această venire, pentru începutul unei noi vieți…”

Mesajul Manuelei continuă cu o reflecție despre rolul părinților: „Iar împreună suntem o vreme «acasă» pentru încă un suflet care ne-a ales… Și poate că ei nu ne aparțin niciodată cu adevărat… dar, pentru ceva timp, sunt ai noștri… cel mai prețios dar, cea mai mare bucurie și binecuvântare.”

O familie în continuă creștere

Cezar Amititeloaie este deja tatăl a trei copii: un băiat de aproape 17 ani, o fată de 13 ani și un băiețel de 3 ani. Într-un interviu acordat la începutul anului, acesta mărturisea că el și soția sa preferă să afle sexul copilului abia la naștere.

„Am trei copii, băiatul are aproape 17 ani, fata are 13 ani și cel mic are 3 ani. Și mai e unul pe drum! Vrem să știm ce este direct la naștere!”, declara atunci fostul medic cardiolog.

Citeşte şi: Dr. Cezar: „Fastingul este comportamentul natural al oricărei vietăți de pe pământ” / Exclusiv

Citeşte și: Dr Cezar, eliminat de la Desafio: Aventura: “Eu am venit la această emisiune pentru experiența în sine, n-am avut o dorință atât de mare să câștig premiul cel mare” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Citeşte şi: Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Experiența „Desafio: Aventura”, o provocare pe care ar repeta-o

Cunoscut pentru prezența sa activă pe TikTok, Cezar a decis anul trecut să își testeze limitele în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”, unde a făcut parte din echipa Luptătorilor. Deși a fost eliminat în duelul cu Dumbo, el spune că experiența a fost una memorabilă.

„Au fost condiții grele, dar eu sunt adaptabil. Eu, personal, nu am avut o problemă în privința condițiilor de acolo. Sunt antenat pentru condiții dificile. Ba chiar, mi-aș fi dorit să fie și mai dificile.”

„Per total, sunt foarte mulțumit de toată experiența și aș repeta-o! Mi-aș dori să merg și chiar să fie și mai greu de atât.”

