Alexandru „Colo” Bălan a devenit tată pentru prima dată. Soția influencerului a adus pe lume o fetiță

Bucurie imensă pentru celebrul influencer Alexandru Bălan, cunoscut publicului drept Colo. Pe 26 martie 2026, soția sa, Alexandra, a adus pe lume primul lor copil, o fetiță perfect sănătoasă. Cuplul trăiește acum clipe de neuitat alături de micuța lor minune. Vestea a fost împărtășită de vlogger într-un video emoționant.
„Alexandra e bine, bebelina la fel. Acum pot spune că sunt cu adevărat bogat. Te iubesc, fata mea!”, a scris el în mediul online.
Povestea de iubire dintre Alexandru și Alexandra a început cu peste un deceniu în urmă și s-a concretizat într-o căsătorie de poveste, în vara anului 2024. Evenimentul a fost unul deosebit, cu o ceremonie spectaculoasă, înconjurați de familie și prieteni. Acum, cei doi pășesc într-o nouă etapă a vieții, cea de părinți, bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de fetița lor.