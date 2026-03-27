Alexandru „Colo” Bălan a devenit tată pentru prima dată. Soția influencerului a adus pe lume o fetiță

Alexandru Bălan, cunoscut drept Colo, a devenit tată pentru prima dată pe 26 martie 2026. Soția sa, Alexandra, a adus pe lume o fetiță sănătoasă, iar cuplul trăiește acum bucuria primelor momente alături de micuța lor.

Bucurie imensă pentru celebrul influencer Alexandru Bălan, cunoscut publicului drept Colo. Pe 26 martie 2026, soția sa, Alexandra, a adus pe lume primul lor copil, o fetiță perfect sănătoasă. Cuplul trăiește acum clipe de neuitat alături de micuța lor minune. Vestea a fost împărtășită de vlogger într-un video emoționant.

„Alexandra e bine, bebelina la fel. Acum pot spune că sunt cu adevărat bogat. Te iubesc, fata mea!”, a scris el în mediul online.

Povestea de iubire dintre Alexandru și Alexandra a început cu peste un deceniu în urmă și s-a concretizat într-o căsătorie de poveste, în vara anului 2024. Evenimentul a fost unul deosebit, cu o ceremonie spectaculoasă, înconjurați de familie și prieteni. Acum, cei doi pășesc într-o nouă etapă a vieții, cea de părinți, bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de fetița lor.

Primele imagini cu fetița cuplului

Alexandru „Colo” Bălan a distribuit pe Instagram și primele imagini cu fetița lui, însă a ales să îi acopere chipul cu o inimioară roșie.

Influencerul a dezvăluit că a fost alături de soția lui în sala de nașteri, pentru a-și întâmpina fiica. Cu lacrimi în ochi, „Colo” a mărturisit că nu îi vine să creadă că este tată.

Fanii vloggerului au fost printre primii care au reacționat la vestea specială, trimițând mesaje de felicitare și urări de bine pentru noua familie.

Nunta lor de vis din 2024 a fost doar începutul unei vieți de familie intens trăită, iar acum cei doi părinți se bucură de prezența micuței lor, care le-a schimbat viața pentru totdeauna.

