Cum arată apartamentul de lux al Gabrielei Lucuțar. Are 200 mp și detalii cum nu s-au mai văzut în România

Cu vitralii colorate, mobilier elegant și nuanțe de negru, alb și auriu, apartamentul Gabrielei Lucuțar din Cartierul Armenesc impresionează prin eleganță. Regina Întunericului, cum este supranumită, și-a prezentat locuința, mândră fiind de felul în care a decorat-o.

Cum arată apartamentul Gabrielei Lucuțar

Gabriela Lucuțar, cunoscută pentru afacerea sa de pompe funebre destinată vedetelor, impresionează de data aceasta prin locuința sa remarcabilă. Apartamentul ei din Cartierul Armenesc, București, este un exemplu perfect de eleganță și stil personal.

Deși mulți ar presupune că apartamentul acesteia este dominat exclusiv de tonuri întunecate, realitatea este diferită. Negrul, culoarea preferată a Gabrielei Lucuțar, este prezent peste tot – de la draperii la pat – dar este armonizat cu accente de alb și auriu.

„Mie îmi place foarte mult negrul. Albul și auriul îmi mai plac. Așa mă regăsesc eu, inclusiv pe pat am negru, inclusiv draperiile sunt negre. Alb, negru și auriu sunt culorile mele preferate. Nu știu de ce oamenii, când vorbim de negru, trebuie să te gândești la ceva… Mie îmi place să trec dincolo de orice”, a mărturisit ea, citată de Cancan.

Casa, plină de icoane, cruci și tablouri

Însă, dincolo de culori, casa emană căldură și o atmosferă plină de suflet. Pereții sunt împodobiți cu fotografii ale celor trei copii ai săi, iar icoanele și crucile dezvăluie latura ei religioasă profundă. În plus, vitraliile din sticlă colorată de la ușile camerelor adaugă un aer artistic special, completat de mobilierul ales cu grijă și de diverse obiecte de artă.

Un detaliu aparte care captează atenția vizitatorilor sunt cele două mini-urne păstrate într-o zonă specială a livingului. Acestea conțin cenușa tatălui său și a cățelușului său, amintiri prețioase care îi aduc un omagiu celor dragi.

Apartamentul, care are 200 mp, a ajuns în proprietatea Gabrielei Lucuțar în urma divorțului de Romeo Constantin Lucuțar, după un mariaj de 20 de ani.

Deși cuplul a avut de împărțit o avere estimată la 2,7 milioane de euro, Regina Întunericului a rămas cu 30% din avere, compania de pompe funebre care a consacrat-o și acest apartament luxos.

