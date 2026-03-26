Codruța Filip și Valentin Sanfira, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, divorțează. Înainte să depună actele de divorț și să confirme separarea, cântăreața a dezvăluit ce nu a suportat la fostul soț în timpul căsniciei lor.

Codruța Filip a spus ce nu a suportat la Valentin Sanfira în timpul căsniciei lor

Codruța Filip și Valentin Sanfira au părut mereu un cuplu de invidiat, dar, în spatele zâmbetelor afișate în public, au existat momente de tensiune, așa cum chiar ei au recunoscut, înainte să anunțe despărțirea. Relația lor, deși plină de momente frumoase, a fost presărată și cu provocări, iar cei doi artiști nu s-au ferit să discute deschis despre acestea.

Într-un interviu acordat emisiunii Xtra Night Show, Codruța Filip a vorbit despre aspectele care o deranjau la fostul ei soț, Valentin Sanfira. „Știi ce nu suport? Că mă cicălește. Mă cicălește rău de tot! E un pic irascibil. Nu e coleric, dar se enervează repede. Nu pot să zic, pentru că și la mine este acesta un defect”, a mărturisit cântăreața, subliniind astfel că amândoi aveau personalități puternice, ceea ce putea duce uneori la discuții aprinse.

Valentin Sanfira a recunoscut că este gelos

Potrivit Spynews, Valentin Sanfira a recunoscut, la rândul său, că gelozia a fost o componentă prezentă în relație. Totuși, el a justificat acest sentiment prin prisma frumuseții și calităților Codruței Filip. „În momentul în care un bărbat are o femeie frumoasă, tânără, deșteaptă și cu potențial, e gelos, e imposibil să nu fii gelos. Eu am o vorbă pe care am învățat-o de la părinții mei: femeia dacă vrea și e de așa natură să înșele, te înșală cu tine de mână”, a declarat artistul în cadrul Vaida Podcast, în 2023.

Deși au reușit să depășească unele dificultăți și să construiască o relație aparent solidă, începutul anului 2026 a adus vestea despărțirii lor. Divorțul celor doi a surprins fanii, care îi considerau un exemplu.

