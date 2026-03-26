Ce părere are Codruța Filip despre mama lui Valentin Sanfira. „Soacra mea este o… ” Cum se înțeleg cele două

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, după aproape patru ani de căsnicie, a surprins pe toată lumea, mai ales pentru că, în trecut, artista vorbea cu multă căldură despre relația cu socrii ei. Într-o perioadă în care nimic nu anunța ruptura, Codruța descria familia soțului ca fiind una primitoare, iar pe mama lui Valentin o considera o prezență blândă și ușor de iubit.

Ce părere are Codruța Filip despre soacra ei

Într-o emisiune TV, Codruța Filip mărturisea cu zâmbetul pe buze că se înțelege excelent cu mama lui Valentin Sanfira. Artista sublinia că nu a avut niciodată parte de tensiuni sau situații dificile, ba chiar glumea pe seama rolurilor din familie.

„Soacra mea este o dulceață. Valentin este soacra în familie”, spunea Codruța, făcând referire la faptul că soțul ei era, de fapt, cel mai cicălitor dintre toți.

Declarația ei venea într-un context relaxat, în care povestea despre dinamica lor de cuplu și despre atmosfera din casa în care locuiau împreună cu părinții lui Valentin.

Valentin Sanfira, autoironic: „Sunt cicălitor”

La rândul său, cântărețul confirma gluma soției, recunoscând că el era cel care prelua, uneori, rolul de „soacră”.

„Fiecare familie trebuie să aibă o soacră. Dacă mama nu se comportă ca o soacră, câteodată simt nevoia să fiu eu și soacră. Sunt cicălitor”, declara Valentin Sanfira, explicând cu umor că îi place ca lucrurile să fie făcute într-un anumit fel.

El continua: „O soacră în general are niște atribute foarte clare: e cicălitoare, mătură după tine. Dacă ai măturat, tot nu e bine. Trebuie să faci niște chestii ca să simtă nora că are soacră.”

Codruța a fost cea care a făcut anunțul divorțului

Codruța Filip și Valentin Sanfira au pus capăt relației de curând. Artista a confirmat despărțirea și a dezvăluit că ea și cântărețul nu mai formau un cuplu de ceva vreme.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt.

Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate” – a declarant Codruța pentru cancan.ro.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News