Valentin Sanfira, primele declarații după ce soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?” Codruța Filip a anunțat despărțirea

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit în urmă cu puțin timp. Artista a confirmat separarea de soțul ei și a susținut că nu mai formează de ceva vreme un cuplu cu cântărețul. La scurt timp, Valentin Sanfira a fost luat prin surprindere de către declarațiile soției sale. Iată ce a spus acesta despre despărțire.

Valentin Sanfira, surprins după ce soția lui a anunțat despărțirea

Valentin Safira a fost contactat de Cancan.ro, după declarațiile Codruței Filip care a confirmat despărțirea de soțul ei. Artistul nu știa despre separare și a fost luat prin surprindere.

Cei doi erau căsătoriți din 2022 și aveau o relație de opt ani de zile. Erau unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, cu toate că au ales mereu să păstreze discreția cu privire la aparițiile lor.

După ce a participat la Desafio Aventura, Codruța Filip a căpătat și mai multă notorietate. Despărțirea a venit după ce ea s-a întors din Thailanda, iar lucrurile au început să meargă prost în căsnicie.

Vedeta a confirmat pentru publicația menționată despărțirea de soțul ei.

Cu toate acestea, Valentin Sanfira a fost surprins să afle despre declarațiile soției sale.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentru Cancan.

Divorțul momentului

Codruța Filip a vorbit despre despărțirea de soțul ei. Vedeta s pus că nu mai formează un cuplu, dar rămâne respectul reciproc.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt.

Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru aceeași publicație.

Urmărește-ne pe Google News