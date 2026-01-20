Delia Salchievici și Codruța Sanfira, în lacrimi la Desafio: Aventura. Concurentele, copleșite emoțional după ce și-au pierdut o parte din păr

Delia Salchievici și Codruța Sanfira au trăit momente de neimaginat în timpul uneia dintre cele mai dure probe ale show-ului „Desafio: Aventura”, difuzat pe 19 ianuarie 2026 de PRO TV. Cele două au ajuns să cedeze emoțional, izbucnind în lacrimi după ce au pierdut smocuri întregi de păr în timpul unei provocări extreme.

Delia Salchievici și Codruța Sanfira au rămas fără păr, la Desafio: Aventura

Proba pentru teritoriu, așteptată cu nerăbdare de toți participanții, s-a dovedit a fi mai dură decât oricine și-ar fi imaginat. Concurenții, grupați câte șase și legați într-o plasă, au trebuit să depășească o serie de obstacole dificile, începând cu o traversare prin mare. Deși pare simplu pe hârtie, realitatea a fost cu totul diferită. Pe plaja din Thailanda, agonia a fost evidentă, iar urmele lăsate, fire de păr împrăștiate pe nisip și concurenți extenuați, au spus povestea unui test extrem de solicitant.

Echipele s-au transformat în ghemuri de trupuri, rostogolindu-se haotic, în timp ce participanții încercau să-și păstreze echilibrul și să-și coordoneze mișcările. Lipsa de aer, panica și durerea au fost elementele cheie care au transformat această probă într-o adevărată încercare de rezistență fizică și psihică.

Delia Salchievici și Codruța Sanfira au fost cele mai afectate de această experiență, sfârșind cu lacrimi în ochi și semne vizibile de epuizare.

„Nu mai am jumătate de păr pe cap. Cred că mai mult de jumătate”, a mărturisit Delia Salchievici la finalul probei.

Delia Ssalchievici, complet schimbată după competiția din Thailanda

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a povestit la întoarcerea în țară ce impact a avut această competiție asupra ei.

„Am venit fără păr, umflată, păream foarte grasă. Ca un băiețel gras, așa mă simțeam. M-am îngrășat 10-12 kilograme, pentru că eram foarte slabă. Nu mă așteptam să mă îngraș în emisiune. Am rămas șocată de câteva ori de ce am văzut și ce am găsit acolo. Am dormit pe jos vreo câteva nopți. Am trecut prin toate stările. M-am schimbat iremediabil”, a povestit concurenta.

Aceste confesiuni arată clar provocările uriașe la care sunt supuși participanții în cadrul acestui show. Experiența nu este doar un test fizic, ci și unul mental, iar Delia nu s-a sfiit să împărtășească cât de mult a afectat-o participarea.

