Daniel Pavel, povești din Thailanda, de la filmările „Desafio: Aventura”: „Am mâncat atât de puțin, încât am înțeles cu adevărat supraviețuirea” / Exclusiv

Daniel Pavel, prezentatorul „Desafio: Aventura”, a avut o dietă bazată mai mult pe fructe de mare în Thailanda și s-a ferit cât a putut de mâncarea picantă.

Prezentatorul TV a mărturisit că asta s-a întâmplat nu pentru că nu a avut ce mânca, asemeni unor concurenți, ci pentru că în Thailanda mai toate preparatele sunt gătite picant. Mâncând zilnic picant, probabil ar fi întâmpinat probleme digestive care i-ar fi creat disconfort mai ales în timpul filmărilor.

Daniel Pavel: „Desafio: Aventura” e un show cu mult suflet, cu multă emoție”

Prezentatorul show-ului care se difuzează luni și marți, de la 20.30, la Pro TV, a mâncat fructe de mare „de i-au ieșit pe ochi”, după cum a dezvăluit în interviul exclusiv pentru Unica.ro

„Domnul Dan” ți se spune și la „Desafio: Aventura”?

Da. Ne-am gândit, am rotit-o puțin, am proiectat-o un pic în vară când ne-am gândit la chestia asta, dar „domnul Dan” nu a venit de la mine, a venit de la public, publicul iubitor de adrenalină, de aventură. E a lor și la ei rămâne.

Așa mi s-a spus și așa rămâne. S-a spus mai puțin, să știi, față de precedente dăți, au avut și o adresare direct, „Bă, Dane!”. Au fost, în funcție de diverse momente. Pentru că „Desafio: Aventura” e un show cu mult suflet, cu multă emoție. Și este pe măsura fiecărui moment.

Cât ai fost plecat și cum ți-a fost departe de casă?

În termenii filmării, calendarul de filmare a fost de două luni. Cam așa. Dar eram obișnuit cu multe luni de plecare. Ei, uite, astea s-au simțit mai intens.

S-au simțit foarte, foarte dur. Foarte deosebite și foarte dure. Și am cunoscut oameni, că asta e ideea. Oamenii ăștia minunați. Castingul făcut. Eu n-am implicare în casting, dar m-au invitat și pe mine la câteva sesiuni.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Daniel Pavel: „Nu am avut zi fără filmări. A fost foarte dens totul”

Oamenii, așa cum au fost văzuți pe un Excel, au fost de o sută de ori mai top în Thailanda. Asta pot să vă spun. Adică este un casting care a livrat 100%. E formidabil!

Ce vedem la „Desafio: Aventura”? Râs, plâns, emoție, scandal, ceartă, frustrări?

Aproape toate, mai puțin scandal. Uite, scandal nu o să fie. Fii atentă!

Dar în ce sens? Scandalul se topește într-un surâs, într-un zâmbet, într-un fair play de ăsta, bate mâna. Și nu doar băieții. Avem amazoane. O să vedem amuzament, o să vedem aspirațional, o să vedem autentic, o să vedem o poveste foarte bine spusă și excelent filmată. Cadre d-astea spectaculoase. Formidabil!

Cum arăta, în Thailanda, o zi din viața ta? Una cu filmări și una fără filmări?

Nu am avut zi fără filmări, de data asta nu a existat. Adică a fost filmare zi lumină, practic am umplut tot timpul. Dacă nu erau filmări pentru episoade, că erau mai multe concentrate, era social media, era partea de online, alte părți. Am avut podcast. E un podcast foarte frumos care se va difuza în suita emisiunii. Deci, practic, non-stop am stat într-un mic templu, adică într-o mică cabană pe plajă.

Și în cabana aia, vreau să spun că stăteam până la 06.30 dimineață, de la 23.00 seara. Adică cât dormeam.

Daniel Pavel, prezentator „Desafio: Aventura”: „Am mâncat fructe de mare de mi-au ieșit pe ochi”

Ai avut timp de antrenamentele tale?

N-a mai fost timp. Ce am putut să fac e ce mi-a dat fratele meu, parte de flotări, cam ce face un ofițer de marină, în cabina lui. Că mi-am adus aminte de viața mea de dinainte. Deci nu, n-a fost timp. A fost foarte dens totul. A fost nebunie!

Ce ai mâncat bun în Thailanda?

Am mâncat fructe de mare de mi-au ieșit pe ochi, dar în sensul cel mai frumos. Adică am avut o mâncare la comun, de popotă, toată lumea, dar vreau să spun că am mâncat atât de puțin.. o mână de orez, încât am înțeles cu adevărat supraviețuirea, ca pe set, știi?

Pentru că eram atent să nu mănânc picant, ei mănâncă mult picant. Și asta a fost.

Tu nu mănânci picant? N-ai mâncat?

Aproape deloc, pentru că avea efecte și efectele nu sunt bune la filmări zilnice, că nu te poți reface. Când practic tu ai orele tale de liniște, sunt orele de somn.

Citește și – Cine este Nadin Gherman de la Desafio: Aventura. Este cioban autentic și a fost numărul 1 pe TikTok

Citește și – Cine este Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura. Este actriță, însoțitoare de zbor și suferă de ornitofobie

Citește și – Cine este Iuliana Dup de la Desafio: Aventura. Este supranumită „artista pălăriilor” și deține un atelier de lux

Citește și – Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Daniel Pavel și-a văzut soția doar pe video, cât a fost la filmări, în Thailanda

Ești atent inclusiv la alimentație când ai astfel de filmări.

Da, total, pentru că trebuie să livrezi… Tu știi cum e, se dă rec, sunt o linie de camere, o dronă, două macarale ‘Nea Dane, bagă! „. Și în momentul ăla, n-ai cum să spui „stați un pic, am o indispoziție”. N-are nimeni timp de indispoziție.

Cu Ana ai apucat să te vezi în Thailanda sau nu a fost la tine deloc?

Nu, doar pe video și dormeam. Nu, păi a fost și timpul scurt, a fost foarte intens și scurt. Și de asta, noi eram învățați să fim separați și am trecut cu bine peste asta, da.

Doar pe video, te uitai un pic și dormeai. Eu dormeam ca bunicul. Am dormit ca bunicul, nimic n-am făcut. Dar concurenții mei, nu… (râde – n.r. ).

Foto: Pro TV

Urmărește-ne pe Google News